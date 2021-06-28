马上填志愿：这所专科院校“高颜值”“强实训”“好就业”，快来看看～

招生代码：14126

正式进入填报志愿阶段

听说，一年一度选学校困惑又再次现身江湖：

“有什么好学校推荐呢”

“选学校更应该看重它的哪些亮点呢”

“我的分数能上好学校吗”

“这所学校好就业吗”

……

正在填志愿的同学

请注意啦 ！

广东文理职业学院

“高颜值”“强实训”“好就业”

A志愿填报稳录！

招生代码：14126

1.办学环境优越

千亩生态园林式校园

学院办学用地1590亩；

建筑面积40万平方米；

种有世界各地名贵植物3000多种、20多万株；

常年绿树成荫，四季繁花飘香，被誉为颜值最高的千亩生态园林校园！

图书馆

图书馆建筑面积6.1万多平方米；

可供借阅藏书130万多册；

国际化外观设计，内部功能区设置年轻现代，满足学子的各类需求；

是广东文理学子自习学习、休闲社交、畅游书海的好去处；

同时也是文理大热的拍照打卡点之一！

实训中心

实训中心建筑面积10.2万平方米，专业实训室200多间；

在GDI发布的2018省高职高专民办院校排名中，广东文理职业学院教学科研仪器设备总值1.13亿元，名列前茅；

广东文理职业学院拥有先进、完备的实训硬件设施，完美匹配培养高技能人才所需的实训教学需求。

奥克体育中心（在建）

计划投资7.8亿元，规划用地500亩，主场馆5万多平方米，多功能综合体育馆4.3万多平方米，其中，劳丽诗跳水馆2万平方米。

２.实力强劲

学院申请升格本科已纳入《广东省高等学校设置“十三五”规划》。2017年10月，学院的升本工作通过了广东省教育厅专家组的现场考核，经省高等学校设置专家委员会评议通过，并将学院的升格材料上报教育部，是中央资金支持升本实训设施建设的院校！

近年来，学院获得多个荣誉大奖：

“全国文明单位”

“军民共建社会主义精神文明先进单位”

“全省爱国拥军模范单位”

“广东省文明单位”

“广东省军民共建先进单位”

“广东民办教育四十周年突出贡献机构”

“安全文明校园”

“园林式单位”

各级领导和教育界专家多次来校视察，对学院的立体育人环境和人才培养特色非常赞赏。众多的荣誉和奖牌，汇聚成广东文理的好口碑。

3.专业齐全 师资强

紧跟社会趋势开设七院一部，67个热门专业，选你所爱！

教职工共815人，其中专任教师673人、“双师型”教师409人。正、副教授等高级专业技术职称教师占34.41%，博士、硕士学位教师占57.81%；获全国优秀教师、南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者等称号累计16人次。

4.科研出色

学院高度重视教研与科研工作，设置有“粤西区域经济发展研究中心”“岭南文化研究中心”“廉江市电子电器研发中心”“广东文理发展研究中心”“茗龙茶学研究所”“岭南廉江红橙研究所”“建筑设计研究院”“广东省博士工作站”等。

近年来，广东文理职业学院教师主持或参与省级立项课题37项，师生在各级各类期刊上发表学术论文361篇，编写教材36种，申请国家发明专利和实用新型专利132项，其中“太阳能LED广告牌”“节能印刷机装置”等10多项已被企业转化应用。

近年来，广东文理职业学院连年参加全国、省职业院校技能大赛，学生共计获奖300多人次。

5.校企融合

学院坚持以就业为导向，致力推进校企合作，建有6个校办工厂和一大批校外实训基地。创新创业学院下设双创工作室17个。

“岭南红橙杯”创新营销大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、达内杯设计大赛、汽车技能大赛……大力推进校企合作，产教融合，举办一系列高规格、高水平的专业比赛，为学生搭建创新创业实训平台。

培养的学生专业基础知识扎实、实践动手能力强、综合素质高，富有敬业创新精神，特别在组织管理能力、协调沟通能力和语言表达能力等方面深受用人单位好评，近年来就业率达98%以上。

6.留学无忧

经济全球化的引导下，学院先后与美国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国、芬兰、泰国、新加坡等10余个国家20余所院校建立了友好合作关系。与国外优质大学合作举办了“2+2”(双学历）、“3+1”（专本连读）、“3+1+1”或“2+4”（本科、硕士连读）及假期短期访学项目，其中还包括学院奖学金和海外实习项目，众多文理学子实现了出国深造的梦想。

出国奖学金最高达5万元！

广东文理职业学院在籍学生可报读广东文理职业学院与华南师范大学联合开办的本科相沟通专业。考试合格后，颁发教育部注册的本科毕业文凭，国家承认学历，享受普通高等学院本科毕业生待遇。

报读优势：学制短、费用低、易通过。在校期间，专、本同读，是其他专升本学习形式所没有的优势。部分课程互认免考，仅有少量统考课程，学制两年。

教学形式：周末在本校上课，不影响普通大专正常学习。采取重点辅导、考前提纲式辅导相结合的授课方式，考试采用学分制。

7.助学金

按照国务院、省教育厅和学院的相关规定，广东文理职业学院建立了完善的学生资助体系，通过国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、少数民族聚居区少数民族大学生资助、南粤扶残助学工程、退役士兵教育资助、学院奖学金、学费补偿助学贷款代偿、勤工俭学、学费减免等多种形式有机结合对家庭经济困难学生进行资助。

以奥运跳水冠军劳丽诗的名义设立了“劳丽诗奖学金”，以奥林匹克精神激励学子奋勇前行。奖金最高达5万元，用以表彰奖励品学兼优、创新创业、国际交流和各级职业技能大赛中表现突出的学生。

8.生活丰富

公寓24小时Wi-Fi，24小时热水，不断电！

文理目前共有8栋学生公寓，公寓配置类型多样：有单人房、两人套间、双人房四人套间、六人套间，学生可按需选择。

文理大食汇、美食中心汇聚五湖四海美食，数百种精美菜品供应！

生活设施供应十分完善，公寓楼下有网红健身房、种满多肉的面包烘焙工作室、特色茶饮店、文印店以及一应俱全的生活超市。

学院内有纯净水供应点、快递收发点、物品维修点等，可上门服务，为学子提供便利的服务。

校园文化多元丰富，美好生活节、校园音乐节、体育文化节、社团嘉年华、酷跑迷你马拉松以及各类精彩纷呈的晚会，等你来一起嗨！

43个学生社团，从艺术类到体育类、从专业技能类到爱心公益类，你的每一个爱好，都能在这里找到小伙伴！

欢迎报读

广东文理职业学院

千亩生态园林式高等学府

我们与你一起，起跑更好未来

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感兴趣的考生

可以通过以下方式进行咨询

欢迎报读广东文理职业学院

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招生咨询电话：0759-6655555

学院官网网址：www.gdwlxy.edu.cn

【来源】广东文理职业学院