想报公安类专业？28日16:00截止！确认志愿前要注意这几点！

想要报考提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校(含本科和专科院校)志愿的考生一定要上系统确认志愿！！

2021年广东高考志愿填报将在6月27日-7月3日填报。第一时段的报名将于6月28日16：00截止啦！也就是说，想要报考提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校(含本科和专科院校)志愿的考生一定要上系统确认志愿！！

还有这些要注意！（以公安类院校为例）

■ 我填对了吗？

公安类院校分为公安类专业和非公安类专业，此阶段的填报仅适用于公安类专业填报。也就是说，与填“提前批次-军检院校”这个类别的考生有关系。

1.你可以填10个院校专业组。

2.以普通类（物理）为例，你可以报这些学校。

提醒：非公安专业一般是在普通批次招生，所以填报时间是6月28日-7月3日。学生在校期间不着人民警察制服，毕业面向相对广阔，可通过公务员考试或法律职业资格考试进入到政法机关工作，也可以从事律师、社会管理等工作。

■ 公安类专业这样才算确认报名：

（１）政审网上填报：6月21日-6月27日24时

（２）政治考察：6月21日至7月7日

（３）填报进系统：6月27日-6月28日16:00

（４）确认志愿：6月28日16:00前（否则志愿无效）

■ 公安类专业确认报名后还要参加测试：

6月28日，广东省公安厅将通知已填志愿的考生，体检、面试、体能测试具体时间及地点。

注：关注“广东考试”微信公众号，回复【公安类】，即可获取2021年政策文件。

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■ 新高考第一年填志愿要防退档：

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■ 有哪些学校可以报？

广东警官学院

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