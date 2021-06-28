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想报公安类专业？28日16:00截止！确认志愿前要注意这几点！

2021-06-28 09:44 来源：南方网
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　　2021年广东高考志愿填报将在6月27日-7月3日填报。第一时段的报名将于6月28日16：00截止啦！也就是说，想要报考提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校(含本科和专科院校)志愿的考生一定要上系统确认志愿！！

　　还有这些要注意！（以公安类院校为例）

　　■ 我填对了吗？

　　公安类院校分为公安类专业和非公安类专业，此阶段的填报仅适用于公安类专业填报。也就是说，与填“提前批次-军检院校”这个类别的考生有关系。

　　1.你可以填10个院校专业组。

　　2.以普通类（物理）为例，你可以报这些学校。

　　提醒：非公安专业一般是在普通批次招生，所以填报时间是6月28日-7月3日。学生在校期间不着人民警察制服，毕业面向相对广阔，可通过公务员考试或法律职业资格考试进入到政法机关工作，也可以从事律师、社会管理等工作。

　　■ 公安类专业这样才算确认报名：

　　（１）政审网上填报：6月21日-6月27日24时

　　（２）政治考察：6月21日至7月7日

　　（３）填报进系统：6月27日-6月28日16:00

　　（４）确认志愿：6月28日16:00前（否则志愿无效）

　　■ 公安类专业确认报名后还要参加测试：

　　6月28日，广东省公安厅将通知已填志愿的考生，体检、面试、体能测试具体时间及地点。

　　注：关注“广东考试”微信公众号，回复【公安类】，即可获取2021年政策文件。

　　"广东考试”订阅号由南方网创建和运营，依托南方报业传媒集团和省直教育部门优势资源，突出实用、服务的特点，着力打造成为发布考试资讯、服务考生和家长的重要平台。

　　■ 新高考第一年填志愿要防退档：

　　5招帮你防止退档！风险一定要避开！关注我，每天一则小视频，高考升学填志愿，轻松掌握！#2021高考#高考加油#高考志愿填报#南方青春高考季#知识大作战@微信时刻 @微信视频号创造营 @微信创作者助手

　　■ 有哪些学校可以报？

　　广东警官学院

　　中国人民警察大学：点击找到学校招生宣讲直播回顾

 

编辑： 罗予岐

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