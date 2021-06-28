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超强阵容！中大、华工、暨大、南大、浙大招生宣讲来了！

2021-06-28 09:44 来源：南方网
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　　6月28日（周一），超强阵容来袭！中山大学、华南理工大学、暨南大学、南京大学、浙江大学齐宣讲！

　　做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”演播室，2021年最新招生政策解读、招生计划数官宣、学校优势专业介绍、新高考填报实时答疑。不容错过！

　　6月28日14:30——15:30

　　宣讲高校：

　　中山大学、华南理工大学

　　宣讲嘉宾：

　　中山大学招生办公室主任 荐志强

　　华南理工大学招生办老师 岳春雷

　　识别上方二维码观看直播及回顾

　　直播的同时，1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询高校，直接进行互动提问。

　　6月28日16:00——17:30

　　宣讲高校：

　　暨南大学、南京大学、浙江大学

　　宣讲嘉宾：

　　暨南大学本科生招生办公室主任 张桂国

　　南京大学广东招生组副组长 李金津

　　浙江大学广东招生组组长 胡济安

　　识别上方二维码观看直播及回顾

　　直播的同时，1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询高校，直接进行互动提问。

　　｜志愿填报必备｜

　　■ 2021年广东高考招生咨询会系列直播，可扫描下方二维码查看全部节目单。↓↓

　　→快收藏！省内外高校、志愿填报专家宣讲直播都在这里啦！

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编辑： 罗予岐

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