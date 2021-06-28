超强阵容！中大、华工、暨大、南大、浙大招生宣讲来了！

2021年最新招生政策解读、招生计划数官宣、学校优势专业介绍、新高考填报实时答疑。不容错过！

6月28日（周一），超强阵容来袭！中山大学、华南理工大学、暨南大学、南京大学、浙江大学齐宣讲！

做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”演播室，2021年最新招生政策解读、招生计划数官宣、学校优势专业介绍、新高考填报实时答疑。不容错过！

6月28日14:30——15:30

宣讲高校：

中山大学、华南理工大学

宣讲嘉宾：

中山大学招生办公室主任 荐志强

华南理工大学招生办老师 岳春雷

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直播的同时，1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询高校，直接进行互动提问。

6月28日16:00——17:30

宣讲高校：

暨南大学、南京大学、浙江大学

宣讲嘉宾：

暨南大学本科生招生办公室主任 张桂国

南京大学广东招生组副组长 李金津

浙江大学广东招生组组长 胡济安

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直播的同时，1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询高校，直接进行互动提问。

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