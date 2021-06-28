广外今年在广东省招生计划4185名

广东外语外贸大学是华南地区国际化人才培养和外国语言文化、对外经济贸易、国际战略研究的重要基地。

作为深受广大考生喜爱的国际化特色鲜明的高水平大学，广东外语外贸大学是华南地区国际化人才培养和外国语言文化、对外经济贸易、国际战略研究的重要基地。

一、基本招生情况

1．广东省招生计划4185名

我校今年招生计划总数5200名，较去年增加100名。其中，在广东普高招生计划为4185名，占我校今年招生总计划的80.48%，包括面向省内农村和贫困地区的“地方专项计划”130名，普通历史类1777名，普通物理类2179名，艺术类99名；在外省招生计划902名；此外，还有保送生招生、对内地新疆高中班和新疆少数民族预科等113名。

根据上级主管部门要求，今年英语（师范）、汉语国际教育（师范）专业从提前批调整到在本科批次招生。英语（师范）专业计划招生224名（其中历史94名，物理130名），较去年增加74名。

为更好地保护考生的利益，学校决定对平行志愿批次的出档考生，只要其服从调剂、体检合格且符合有关录取规定，则不退档。

2.招生专业和院校专业组

经过半个多世纪的发展，我校形成了外语学科与非外语学科“双轮驱动”、多学科多语种协调可持续发展的学科格局。现有67个本科招生专业，分属文学、经济学、管理学、法学、工学、理学、教育学、艺术学八大学科门类。共有30个外语类专业，涵盖28个外语语种，开设的语种专业已全面覆盖21世纪海上丝绸之路的核心区域，外语学科整体水平位居全国前三名，是华南地区外语语种最多、外语人才最集中的高校。

今年有66个本科专业有招生计划。我校在广东省的招生计划中，除了艺术类专业不分物理和历史，按照上级主管部门的要求单独划分院校专业组以外，其他专业都按物理和历史分别划分了不同的院校专业组。这些院校专业组中，地方专项计划组只面向符合条件的农村或贫困地区考生，政治学类院校专业组要求只有选考思想政治科目的考生才能报考，其他院校专业组对选考科目均不做限制。

3.一流本科专业建设成果显著

在国家实行的一流本科专业建设“双万计划”中，我校共有33个专业获批国家级一流本科专业建设点、14个专业获批省级一流本科专业建设点。获批国家级一流本科专业建设点的数量位居全国外语类高校并列第一，全国外贸类高校第一，省属高校第一，占今年我校招生专业总数的50%，表现抢眼。

4.新增希伯来语专业

今年新增招生专业为希伯来语。该专业旨在培养具备娴熟的听、说、读、写、译技能，了解以色列国家概况和犹太文化，能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究和教学工作的复合型希伯来语人才。该专业实施“希伯来语+英语”以及“3+1”或者“3.5+0.5”的培养模式。此外，还设有跨学科微专业课程模块：包括国际经济与贸易模块、会计学模块、汉语国际教育模块、法学模块和国际关系模块。

目前，华南地区仅有我校开设希伯来语。学生在毕业后可在外交部、商务部等国家部委、地方外办和各级政法系统、中国广播电视总台、使领馆、以色列企业驻华办、大型互联网公司、跨国公司等单位谋职，专业就业前景良好。

5.中日韩亚洲校园计划培养未来亚洲青年精英

2011年，我校与北京大学、清华大学等高校一起成为首批入选“亚洲校园”计划的高校，也是入选的唯一一所外语类院校。“亚洲校园”计划由中日韩三国政府主导实施，我校的合作院校是日本立命馆大学和韩国东西大学。我校中日韩亚洲校园计划以专业模式运营，旨在以广东外语外贸大学相关学科为支撑，培养具有深厚的中国语言文化素养、英语能力强、同时熟练掌握日韩双语，具有高尚人文情怀、视野开阔、能够站在东亚的高度分析问题、解决问题的复合型人才。该专业每年从全校新生中择优选拔20名学生，学制4年，实行中日韩三方大学联合培养模式。第一阶段在国内进行日语与韩国语的外语学习；第二阶段分别在日、韩大学学习；第三阶段为海内外学习和实习。我校与日本立命馆大学、韩国东西大学共同运营的“亚洲校园”计划分别在三国教育部获得最高评价，即中国：the best；日本：S级（最高级）；韩国：优秀。

6.举办国际组织创新班等一系列创新班

学校于2019年率先在广东省高校中开展国际组织人才本科培养专项工作，2020年被教育部授予“高层次国际化人才培养创新实践基地”。目前共开设了“国际经济与贸易”“会计学”“翻译+经济学（全球经济治理）”“法学”四个国际组织创新班。国际组织创新班采取“语言复合+专业复合”“国际组织课程+国际组织实习”、本硕连贯学习以及与国（境）外高校协同培养等模式，培养兼具家国情怀和国际视野，通晓国际组织运行与全球治理的相关知识，具有出色的专业能力、跨文化交流能力和领导能力的高端复合型、复语型人才。

此外，学校还设有一系列创新班，包括英语（语言学拔尖人才实验班）、经济学（国际化创新人才班）、国际经济与贸易（雷恩班）、国际经济与贸易（双语国际班）、国际商务（创新班）、国际商务（创新班-CGMA方向）、工商管理（国际创新班）、工商管理（商务管理创新班）、会计学（ACCA国际会计）、财务管理（国际管理会计CIMA）、金融工程（金融科技创新班）、新闻学（全媒体国际传播创新班）等。

二、专业录取原则按“分数优先”

对于广东的普通历史类和物理类考生，我校在专业录取时实行“分数优先”的录取原则，不设置专业级差。即：根据考生投档总分排位情况从高到低排序录取。先安排投档总分排位高的考生的第一专业志愿，若该专业额满，再依次查看该生的后续专业志愿；以此类推，依次安排投档总分排位在其后面的考生的专业志愿。考生投档总分排位相同时，优先录取已修习相关专业基础知识（模块）的考生。

三、学生在读期间有两次转专业的机会

为调动学生学习的主动性与积极性，学校允许符合条件的本科生转专业。转专业在第二学期和第四学期进行。转出条件和名额不设限制，转入程序皆含笔试和面试。从2019-2020年的转专业数据来看，成功率达到70%。

四、在读期间出国机会和资助项目多

2011年，我校与联合国签署合作备忘录，成为华南地区第一所与联合国签署合作备忘录的大学。该合作项目为广外学生进入联合国实习提供了机会。学校已与58个国家和地区的475所大学和学术文化机构建立了合作交流关系，有各类学生出国（境）外交流项目260个。为鼓励学生在校期间赴国（境）外知名大学学习，学校设立了“高水平大学建设学生出国（境）外交流项目”，最高资助额度达20万元。我校各类出国（境）学习学生每年约1000人次，占单届学生总数约20%。

五、非通用语种20个专业实行“微专业”模式

为培养“一带一路”建设需要的通语言、懂文化、熟悉相关领域知识的高端复合型人才，今年入学的非通用语种学生将修读跨学科课程（微专业）。这类学生可以在“国际经济与贸易”“会计学”“汉语国际教育”“法学”“国际关系”共计5个微专业模块中择定其中1个模块修读，形成以专业为单位小而精的系统化专业知识模块，提高学生未来发展的竞争力。

六、设立主辅修制，学有余力的学生可以修读辅修学位

主辅修制是我校多元化本科教育模式的重要组成部分，是培养多规格、复合型人才的重要途径。学有余力的学生以主修专业为依托，经批准，在校期间可辅修其他专业的课程，毕业时符合相关条件，可获得辅修专业证书或辅修学位。目前，学校已开设英语、商务英语、国际经济与贸易、会计学、金融学、日语、法学、外交学、软件工程、应用心理学辅修专业，深受学生欢迎。

七、创业实践机会多，就业常年呈现“三高”态势

我校是全国高校实践育人创新创业基地、广东省大学生创新创业教育示范学校、粤港澳大湾区青年创新中心常务理事单位。每年有近千名学生服务“广交会”“中国-东盟博览会”等大型博览会。

我校历届毕业生均颇受社会各行业欢迎，毕业生就业率高，就业层次高、就业满意度高。2009年学校被教育部评为“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”，2012年被国务院授予“全国就业先进工作单位”称号。2016年，广外云山学生勤工助学党支部被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号。

近三年，学校本科生平均就业率为96.52%，根据中国薪酬网发布的《2020中国高校毕业生薪酬指数排名》，我校毕业生进入企业满一年后平均月薪为10271元，排名全国第13，广东省第1。