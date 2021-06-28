省控线公布啦！解密招生专业目录，这个分可填报广州华商

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经省招生委员会研究决定，广东省2021年普通高校招生各批次录取最低分数线如下：

广东省2021年普通高校招生录取最低分数线：

一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）

（一）本科各科类

普通类（历史）：总分448分。

普通类（物理）：总分432分。

体育类：文化科总分347分，体育术科195分。

美术类：文化科总分325分，美术术科200分。

音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分325分，音乐术科185分。

舞蹈类：文化科总分260分，舞蹈术科178分。

广播电视编导类：文化科总分405分，广播电视编导术科193分。

书法类：文化科总分325分，书法术科205分。

艺术类校考：文化科总分260分。

（二）特殊类型招生录取控制线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）

普通类（历史）：总分548分。

普通类（物理）：总分539分。

（三）重点高校招收农村和贫困地区学生（地方专项计划）

普通类（历史）：总分518分。

普通类（物理）：总分509分。

（四）高水平运动队

普通类（历史）：总分492分。

普通类（物理）：总分480分。

二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）

普通类（历史）：总分160分。

普通类（物理）：总分160分。

美术类：文化科总分195分，美术术科150分。

体育类：文化科总分210分，体育术科185分。

音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分190分，音乐术科150分。

舞蹈类：文化科总分170分，舞蹈术科150分。

广播电视编导类：文化科总分310分，广播电视编导术科150分。

书法类：文化科总分195分，书法术科150分。

艺术类校考：文化科总分160分。

三、军队本科院校

（一）军队提前本科批次院校（含空军招飞、武警工程学院、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院）

普通类（历史）：总分548分。

普通类（物理）：总分539分。

（二）军队本科批次院校

陆军工程大学（人防系统定向）

普通类（物理）：总分480分。

四、中国消防救援学院

普通类（历史）：总分548分。

普通类（物理）：总分539分。

五、本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）

普通类（历史）：总分472分。

普通类（物理）：总分460分。

其中，华南师范大学、广州大学：普通类（历史）总分528分；普通类（物理）总分519分。

体育类：文化科总分347分，体育术科195分。

美术类：文化科总分325分，美术术科200分。

音乐类：文化科总分325分，音乐术科185分。

六、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）

（一）本科院校农村卫生人才专项计划

普通类（历史）总分528分。

普通类（物理）总分460分。

其中，汕头大学医学院、广州中医药大学：普通类（物理）总分519分。

（二）专科院校农村卫生人才专项计划

普通类（历史）：总分428分。

普通类（物理）：总分412分。

七、本科院校少数民族班（招收少数民族聚居地区少数民族考生）

广东技术师范大学（少数民族班）

普通类（历史）：总分408分。

普通类（物理）：总分392分。

八、预科班

本科院校边防军人子女预科班

普通类（历史）：总分368分。

普通类（物理）：总分352分。

夏季高考成绩已公布，各位同学也知道了自己的分数，接下来就是填报志愿啦~为了方便广大考生，快速找到华商职院在哪里，小编为你献上广州华商职业学院在《招生专业目录》的具体位置。

广州华商职业学院14266，招生计划数：1252。

普通类（历史）

目录：P39

学校页码：P265—P266

普通类（物理）

14266 广州华商职业学院

目录：P42

学校页码：P469—P470

体育艺术类

14266 广州华商职业学院

目录：P22

学校页码：P93

专业目录解析

1. 学校名称前的5位数为“学校招生代码”

2. 学校名称后的数字为该科类招生计划总数

3. 专业组501为专业组代码

4. 左边“3位数”为填报志愿时的专业代码

5. 中间为专业名称

6. 右边“数字”为每个专业招生计划数

举 例

14266—招生院校的院校招生代码

600—招生院校的普通类招生计划总数

501—专业组代码

001—金融服务与管理专业的招生专业代码

12—金融服务与管理专业的招生计划数

PS：专业名称相同，招生专业代码不同，学费不同，请仔细查看专业目录的说明。

温 馨 提 示

（1）2021年所有招生专业普通类首选科目为历史或物理，再选科目不限；美术类专业首选科目为历史、物理均可，再选科目不限，也就是每个科类仅设置一个专业组。

（2）2021年招生计划相比往年少，预计录取分数线有所上升，根据平行志愿中的“冲、保、稳”的填报原则，建议高考成绩刚超专科线上100分以内的考生，填报我校时放在志愿表前面的位置以作为“冲”的志愿，成绩在专科线上100分-180分以内区间的考生，将我校作为“稳”录志愿，而成绩超专科线180分或以上的考生，则将我校作为保底志愿。

（3）就读校区：广州市增城区