高考分数出了，广州华立学院喊你来拿奖学金啦

为鼓励更多优秀高中毕业生报考广州华立学，提高学院生源质量，广州华立学院推出新生奖学金政策，1千万新生奖学金。

为鼓励更多优秀高中毕业生报考广州华立学，提高学院生源质量，广州华立学院推出新生奖学金政策，1千万新生奖学金。具体如下：

奖励对象：

广东省普通类（历史类、物理类）考生志愿报考我校，被我校录取并按时报到入学的全日制普通本科优秀学生。

奖励条件和标准：

一档：历史类高考总分成绩高出本科省最低控制线100分及以上；物理类高考总成绩高出本科最低控制线105分及以上，每学年每生奖励5万元，4年共20万元（建筑学5年共25万元）；

二档：历史类高考总分成绩高出本科省最低控制线75分及以上；物理类高考总成绩高出本科最低控制线80分及以上，每学年每生奖励3万元，4年共12万元（建筑学5年共15万元）。

2021年广东省各专业招生计划一览表

广州华立学院2021年招生专业涵盖工、经、管、文、艺术、教育类、海洋类等门类，共35个招生专业，45个招生模式，在全国18个省市自治区招生。

2021年外省各专业招生计划一览表

招生代码：

13656广州华立学院历史类在《广东省2021普通高等学校招生专业目录普通类（历史）体育艺术版》第143、144页。

13656广州华立学院物理类在《广东省2021普通高等学校招生专业目录普通类（物理）体育艺术版》第315、316页。

13656广州华立学院编导类在《广东省2021普通高等学校招生专业目录体育艺术版》第107页。

13656广州华立学院美术类在《广东省2021普通高等学校招生专业目录体育艺术版》第76页。

学院简介

广州华立学院（原广东工业大学华立学院）建于1999年，2004年经教育部批准，成为广东省第一批独立学院，全面实施本科教育。2021年经教育部同意，转设为广州华立学院。学校现有广州增城和江门银湖湾两个校区，校园占地近2000亩，开设了37个本科专业，共有9个二级教学单位，在校全日制本科生18300余人，是一所以工为主，工、经、管、文、医、艺术、教育类、海洋类等学科协调发展，毕业生就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。

选择华立十大理由：

01 雄厚的办学实力

“中国十大名牌独立学院”

“中国最具竞争力独立学院”

“广东当代民办学校突出贡献奖”

“广东十佳独立学院”

“广东省就业热门高校”

全国GDI应用大学（独立学院）排名第36

2021年软科中国大学专业排名全省同类高校第2名

02 优势突出的学科专业

7个省级优质专业，其中：

2个省级应用型人才培养示范专业：

工商管理、工程管理

4个省级特色专业：

会计学、计算机科学与技术、工程造价、物流管理

1个省级专业综合改革试点专业：

视觉传达设计专业

全国权威榜单中国大学专业排名四个上榜专业：

机械设计制造及自动化、土木工程、机器人工程、自动化

03 先进的教学设备

多个省级重点培育学科

省级质量工程专业综合改革试点

应用型人才培养示范专业

04 强大的师资力量

华立学院拥有一支高水平的师资队伍，其中包括从国家985高校或省属重点高校过来加盟的知名教授、专家学者，在钻研本领域的课题时还身体力行为本科生授课解惑。同时学院还聘请了一批知名企业的专家为学生授课，理论与实践得到充分融合。

05 广阔的就业前景

数百家包括中国银行、中建五局、百胜集团等世界500强在内的大湾区企业实践基地，覆盖了全校所有专业。

根据广东省毕业生就业指导中心统计，我院近三届毕业生就业率分别为95.88%、95.99%、93.01%。分别高出同期省平均报到率2.04、2.55、10.7个百分点。多年来在全省本科同类院校中位居前列，2016年位居第一位。

06 完善的奖励、资助体系

为了激励学生勤奋学习、奋发进取，促进学生德、智、体、美等全面发展，不断提高学校人才培养质量。学校设立了优秀新生奖学金、贫困新生助学金、董事长基金、校企合作设有专业奖学金、优秀学生奖学金、单项奖学金和大批勤工助学岗位。

07 丰富的社团活动

学校坚持“立德树人”根本任务，不断完善校园文化建设机制，创建特色鲜明的校园活动，活跃校园文化氛围。学生社团是校园文化的重要载体，也是第二课堂的重要组成部分。现有50多个学生社团，涵盖科技、文化、艺术、体育等，同时设有钢琴、吉他、管弦乐等培养艺术和人文素养的音乐俱乐部，成为广大青年课余生活的重要组成部分。

08 优美的校园环境

中西合璧的现代建筑群

绿波荡漾的华立湖

连绵飘香的荔枝林

09 温馨舒适的生活环境

空调全覆盖的宿舍、各种风味应有尽有的食堂，在提供专业教学设备的同时保障学生的生活。

10 优越的地理位置

地处粤港澳大湾区核心地带

毗邻国家级高新技术产业开发区

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招办的官网网址

https://www.hualixy.edu.cn/zsb/

官方微信公众号：广东工业大学华立学院

微信小程序：广工华立招生

欢迎加入广州华立学院历史类QQ咨询群：801633039、769601366

欢迎加入广州华立学院物理类QQ咨询群：876445256、876376968

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