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防止退档，提交高考志愿前多问几个为什么

2021-06-27 10:33 来源：南方网 柯丹洁
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　　“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。

　　6月27日 10:00——11:00

　　主题：防止退档，提交高考志愿前多问几个为什么

　　主讲人：日丽，广东阳光高考公益专家库成员，南方网教育频道特邀嘉宾，近10年指导过上万名家长考生填报志愿。

　　直播的同时，日丽老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询专家，直接进行互动提问。

编辑： 潘沈思

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