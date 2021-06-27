“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。

“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。

6月27日 10:00——11:00

主题：防止退档，提交高考志愿前多问几个为什么

主讲人：日丽，广东阳光高考公益专家库成员，南方网教育频道特邀嘉宾，近10年指导过上万名家长考生填报志愿。

直播的同时，日丽老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询专家，直接进行互动提问。