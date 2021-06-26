2021年广东高考志愿填报风险提醒|柯大侠阅读笔记

新高考，怎样才能把填报风险降到最低！

每年高考志愿填报，被退档、专业被调剂的事件总是会发生。对第一届新高考的高三家长来说，要降低这类风险，今年的难度就更大了。

高考志愿填报时，不填服从专业调剂吧，怕被退档；填了服从专业调剂吧，又怕调剂到自己不喜欢的专业......

今天，柯大侠不绕弯子，直接告诉你：新高考，怎样才能把填报风险降到最低！

风险一：不懂参考数据，小心滑档。

风险：

有家长填的所有志愿全部都没有达到院校专业组的分数线，这种情况是滑档，连投档的机会都没有。

提醒：

1.用排除法和筛选法，找到目标院校和目标院校专业组，评估自己是否可以达到或者是否可以报考；

2.要按照冲稳报的策略，把排位低（分数高）的排在前面。注意，不能直接对标，可根据各个院校专业组设置情况作调整。

风险二：不重视学校投档规则，小心退档。

风险：

报考同一院校专业组时，当学校投档的人数超过了计划数，学校又对投档比例有限制，相对低分的考生有退档的风险。

提醒：

1.要学会看学校的招生章程，通常会有“保证不退档”、“投档比例”等字眼；

2.要找到学校的专业招生计划，结合招生目录往年的投档数，做评估。

风险三：不注意专业特殊要求，小心退档。

风险：

家长不注意填报的专业的限制条件，或提前批没有完成指定的报考程序，会有退档的风险。

提醒：

1.要避开自己不能报的专业（如个别学校有色盲等）；

2.要留意各个批次专业的的录取要求和相关报考时间节点；

3.要学会咨询招生办老师或者问专家。

风险四：不勾选“服从专业调剂”，小心退档。

风险：

如果填的所有专业都没有达到学校的录取分数线，且没有选择“服从专业调剂”，有退档的风险。

提醒：

1.要评估选择的专业分数，普通批次建议服从专业调剂；

2.要懂得根据专业录取规则，高分法、喜欢法、第六志愿法、服从调剂法填报。

风险五：不懂得专业录取规则，小心被调剂。

风险：

如果勾选了“服从专业调剂”，但没搞清楚学校专业录取规则，填错专业顺序，有被调剂的风险。

提醒：

1. 要看学校招生章程的专业录取规则。

2. 要掌握填报的顺序。

风险六：没看清院校专业组专业，小心被“乱”调剂。

风险：

如果选择了的院校专业组，包含了很多专业，你又勾选了服从调剂，有可能被调剂到考生不喜欢的专业。

提醒：

1.可以选择专业数较少的院校专业组；

2.院校专业组大于6个时，要看院校专业组内其它专业是否喜欢，对冷门或者自己不喜欢的专业组，可以直接不填报。

3.在选专业发生冲突的时候，要父母和孩子一同好好商讨专业组内的专业内涵，慎重考虑。

风险七：盲目填热门专业，小心“高分低就”。

风险：

今年取消高分优先投档线，高分考生如果只填高分高校的热门专业，可能会“高分低就”。

提醒：

1.考生有学校目标的，可大胆冲高分学校相对冷门的院校专业组。

2.考生有专业目标的，谨慎选择热门学校热门专业，可选择相对投档分相对较低的学校热门专业。

3.原高优线贴线或以下的考生，可以大胆冲报更好的学校，可选非广州、深圳的高校。

风险八：不看招生章程，小心报错。

风险：

今年广东很多高校在批次录取上做了调整，不在提前批次招生，如果不看最新招生章程，有踩空的风险。

提醒：

1.查学校招生章程再次确认招收批次；

2.开放系统前两天要先试报。

风险九：院校专业组排列不合理，小心浪费志愿。

风险：

如果只注意到院校的投档分，没注意到今年院校专业组是不同的投档分，会浪费志愿数，错失机会。

提醒：

1.院校专业组的排序可交叉填报，比如院校专业组A（中山大学计算机类）、院校专业组B（暨南大学新闻学类）、院校专业组C（中山大学哲学）。

2.填报顺序建议拉开差距。

风险十：不关注招生代码，小心误报。

风险：

广东有部分民办院校其校名已变，招生代码不变，不甄别容易报错学校。

提醒：

1.在选目标院校时，一定要看学校的招生章程，辨别其校名和招生代码；

2.记住：所有正规院校的报名都要通过志愿填报的系统才可以。

有家长特别焦虑，问：万一真的退档了怎么办？

别慌，还可以用这两点挽救：

1.填报志愿时，可把所有批次都填上，等下一个批次投档录取；

2.如果退档，可参加这一批次的征集志愿。

最后，柯大侠还要啰嗦几句：

1.高考志愿填报不单是靠父母一方，还要和孩子一起做决策。

2.各高校具体的招生政策已经陆续公布，现在是更新并完善志愿填报资料的好时机。

3.每个层次的考生都有自己的填报规则和策略，千万不要灰心。

4.要明白各批次录取顺序及原则。

5.志愿填报概念一定要搞懂。