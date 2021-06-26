高一学业水平合格性考试防疫注意事项

2020—2021学年下学期面向高中阶段一年级学生的普通高中学业水平合格性考试（以下简称高一合格考）将于7月10日举行。

2020—2021学年下学期面向高中阶段一年级学生的普通高中学业水平合格性考试（以下简称高一合格考）将于7月10日举行，考试防疫事项提醒如下：

一、考前准备

1. 所有考生须注册“粤康码”信息。

2. 所有考生须进行考前14天自我健康观察，如实在“粤康码”中进行健康申报，同时如实填写考前14天个人健康信息申报表，并在参加每场考试时将《健康信息申报表》（详见附件,可复印）提交考点工作人员。未按要求申报的考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明，由卫生专业人员进行综合评估通过后方可参加考试。

考生所在单位、学校在考前14天要对所有考生进行每日体温测量、记录和健康状况监测。如发现考生身体状况异常（包括新冠肺炎确诊病例，复阳，无症状感染者，不能排除感染可能的有发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状的疑似患者，确诊病例密切接触者，已治愈未超过14天的病例，下同）及考前14天内有境外或中高风险地区活动轨迹的健康码红、黄码者，要立即报告当地教育行政部门。教育行政部门、招生考试机构要会同卫生健康部门、疾控机构和医疗机构逐一对身体状况异常者和健康码红、黄码者进行专业评估，根据相关人员的身体状况和传播风险，在保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康前提下，综合研判是否可以在隔离场所安排其参加考试。凡不具备相关条件的，考生不得参加考试。

3. 有住宿条件的中学，建议考生从考前14天起统一在校内住宿。未在校内住宿的考生应注意个人卫生和防护，尽量避免与外地来粤人员接触，避免去人群聚集的场所。

二、考试实施

（一）加强对考生入场和考试防疫管理

1.考点入口检测体温。所有考生进入考点必须佩戴口罩和检测体温。考前60分钟起（规模较大考点可再提前），考点组织所有进入考点的考生沿体温检测通道逐一接受体温检测及准考证、身份证、健康码等核查，上交经考生本人签名的《健康信息申报表》，考生隐瞒身体异常情况，造成严重后果的，将依法追究相关人员责任。

持绿色“健康码”，体温低于37.3℃的正常考生可进入普通考场考试，第一次测量体温不合格，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量。“粤康码”为红、黄码考生，须提供考前7天内核酸检测阴性证明，并由卫生专业人员进行综合评估，经防疫评估可以参加考试的，由专人引导，经专用通道前往隔离考场参加考试。

2.考生进入考点后，宜统一进行洗手清洁，再前往相应考场，进行违禁物品检查和进一步身份核验等工作，尽量避免再用手接触其他物品。

3. 考生进入考点、考场进行身份核验时需摘下口罩，不得因为佩戴口罩影响身份核验。

低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，考生可以自主决定是否继续佩戴；中高风险地区及备用隔离考场的考生必须全程佩戴口罩。

4. 每场考试结束后，考生要按监考员的指令有序疏散，不得拥挤，保持人员间距。考点可安排各考场错峰离场。

（二）异常情况处置

1. “粤康码”为红黄码，体温正常考生，须提供考前7天内核酸检测阴性证明，经考点卫生专业人员综合评估可以参加考试的，安排在备用隔离考场参加考试；体温达到（或超过）37.3℃的发热考生，经考点卫生专业人员综合评估可以参加考试的，安排在备用隔离考场参加考试。

2. 考试期间，如发现有可疑症状者，由医疗卫生专业人员进行个案研判，具备继续完成考试条件的考生，须安排在备用隔离考场考试。考生从普通考场转移至备用隔离考场所耽误的时间，报请省教育考试院批准后予以补齐。当科目考试结束时，由负责研判的专业人员当场简要向所有考生进行解释和说明，避免其他考生恐慌。

如发现新冠肺炎疑似病例时，相关考生应就地隔离，其他考生有序撤离做好登记，协助疾控机构做好密接者判定及实施隔离措施。考点应及时联系医疗机构，将疑似病例送院治疗。在当地疾控机构指导下对相关环境实施消毒。