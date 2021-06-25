定了！广东6月27日-7月3日填高考志愿！三大行动来撑你！

高考志愿填报如何做？怎么问专家？怎么问招办？

刚刚，广东省2021年普通高校招生录取最低分数线公布了。志愿填报分为两个时段，第一时段：6月27日10：00-6月28日16：00；第二时段：6月28日19：00-7月3日16：00。

高考志愿填报如何做？怎么问专家？怎么问招办？

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志愿填报时间：

考生填报志愿分两个时段进行，所有考生(包括已在第一时段填报志愿的考生)必须在第二时段填报其他所有院校志愿并在网上确认志愿信息，具体如下：

第一时段：6月27日10：00-6月28日16：00。本时段仅填报需政审、面试、体检的提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校(含本科和专科院校)志愿，报考上述院校或专业志愿的考生须在本时段填报并进行网上确认志愿信息。

第二时段：6月28日19：00-7月3日16：00。本时段除第一时段，即除提前批需政审、面试、体检的军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校外的其他所有各批次、各科类(普通文理类、艺术类、体育类等)院校志愿，均需在本时段填报并进行网上确认志愿信息。

广东省2021年普通高校招生各批次录取最低分数线

一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）

（一）本科各科类

普通类（历史）：总分448分。

普通类（物理）：总分432分。

体育类：文化科总分347分，体育术科195分。

美术类：文化科总分325分，美术术科200分。

音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分325分，音乐术科185分。

舞蹈类：文化科总分260分，舞蹈术科178分。

广播电视编导类：文化科总分405分，广播电视编导术科193分。

书法类：文化科总分325分，书法术科205分。

艺术类校考：文化科总分260分。

（二）特殊类型招生录取控制线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）

普通类（历史）：总分548分。

普通类（物理）：总分539分。

（三）重点高校招收农村和贫困地区学生（地方专项计划）

普通类（历史）：总分518分。

普通类（物理）：总分509分。

（四）高水平运动队

普通类（历史）：总分492分。

普通类（物理）：总分480分。

二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）

普通类（历史）：总分160分。

普通类（物理）：总分160分。

体育类：文化科总分210分，体育术科185分。

美术类：文化科总分195分，美术术科150分。

音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分190分，音乐术科150分。

舞蹈类：文化科总分170分，舞蹈术科150分。

广播电视编导类：文化科总分310分，广播电视编导术科150分。

书法类：文化科总分195分，书法术科150分。

艺术类校考：文化科总分160分。

三、军队本科院校

（一）军队提前本科批次院校（含空军招飞、武警工程学院、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院）

普通类（历史）：总分548分。

普通类（物理）：总分539分。

（二）军队本科批次院校

陆军工程大学（人防系统定向）

普通类（物理）：总分480分。

四、中国消防救援学院

普通类（历史）：总分548分。

普通类（物理）：总分539分。

五、本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）

普通类（历史）：总分472分。

普通类（物理）：总分460分。

其中，华南师范大学、广州大学：普通类（历史）总分528分；普通类（物理）总分519分。

体育类：文化科总分347分，体育术科195分。

美术类：文化科总分325分，美术术科200分。

音乐类：文化科总分325分，音乐术科185分。

六、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）

（一）本科院校农村卫生人才专项计划

普通类（历史）总分528分。

普通类（物理）总分460分。

其中，汕头大学医学院、广州中医药大学：普通类（物理）总分519分。

（二）专科院校农村卫生人才专项计划

普通类（历史）：总分428分。

普通类（物理）：总分412分。

七、本科院校少数民族班（招收少数民族聚居地区少数民族考生）

广东技术师范大学（少数民族班）

普通类（历史）：总分408分。

普通类（物理）：总分392分。

八、预科班

本科院校边防军人子女预科班

普通类（历史）：总分368分。

普通类（物理）：总分352分。

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记者|柯丹洁 翁子盈

出品|南方青春高考季