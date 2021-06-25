这门课的考核，需要学生亲手造辆投球车

本次成果展主要展示了学院大二专业基础课《设计与制造I》课程所取得的丰富教学成果，学生针对课程的设计作品进行全英答辩、展示和比赛。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）通过手机蓝牙来对亲手设计的小车进行远程控制、精准定位，实现不同类型球状体的远程投射……6月24日，华南理工大学广州国际校区吴贤铭智能工程学院举办2021年度新工科教育设计成果展。本次成果展主要展示了学院大二专业基础课《设计与制造I》课程所取得的丰富教学成果，学生针对课程的设计作品进行全英答辩、展示和比赛。

作为广州国际校区的首批新工科学院，吴贤铭智能工程学院在传承和发扬华南理工大学优良学风的基础上，引入密西根大学的先进教育理念和方法，针对快速发展的智能工程领域，为学生提供坚实的素质教育及前沿的科学研究。从学生大一入学就开设的《工程导论》课程到此次第三学期的《设计与制造I》课程，都是华南理工大学广州国际校区新工科人才培养理念的一次大胆的创新和探索。

来自机器人工程专业的本科生田若瑶介绍到，本以为这门课只需要背诵一些制造与设计的原理，熟记工艺流程，完全没想过会合作设计一辆充满科技感的小车，这对刚接触的学生来来说是挑战，也是机会。

在大众的认知里，传统意义上的工科教育都是在前序课程和理论基础完备的情况下才开设的实践环节，而吴贤铭智能工程学院的《设计与制造I》课程，作为新工科学科教育的代表，响应智能时代的号召，突破传统理念的束缚，致力于创新创业实践，学生从课程开始就进入模拟实践，通过竞赛考核机制不断提升实践难度，激发学生科研潜力。学生在课程中要运用机械原理及设计方法、电子工程、计算机程序编程、控制理论和方法、加工制造和装配等多学科交叉融合的技术，从最基础的结构设计到物料采购、元器件的3D打印、程序编写到功能测设，均由学生小组通力合作完成，最终设计出一台多参数可控智能投射车。

田若瑶表示，开始实操时，面临最大的难题是零件精确度的问题，“为了减少误差，我们购买精加工的零件，并将零件外包给商家进行精确度更好的3D打印。为了提升精确度，我们还在小车上设计了激光瞄准装置，增加了投中球的概率。”

来自智能制造专业的刘峻宏表示，这门课程在小组合作的模式下，同学们依据彼此间的了解，选择自己希望合作的队友，自由组队。在制作过程中，经历了发射方案的选择、设想落地、反复将计划推倒重来、解决问题等，这些经历既提升了自己的领导协调能力，又收获了同学之间的友谊。当完成小车通过手机蓝牙远程控制、精准定位，实现不同类型球状体的远程投射时，最大的感触就是进入华南理工大学国际校区，会体会到完全不一样的世界。

院方表示，《设计与制造I》课程的开设旨在进一步挖掘学生的创新创造力、领导力以及团队合作能力，培养学生对智能工程学科的兴趣，树立学生对于科学研究的信心，坚定学生“以智能工程之力改变世界”的决心。

据介绍，华南理工大学广州国际校区由教育部、广东省、广州市与华南理工大学四方共建，是全国唯一全是新工科学院的校区，也是全英文授课的校区。该校区着力培养具有家国情怀与国际视野的工科领军人才，采用国际化高水平师资、国外原版英文教材、全英互动式教学环境、接轨国外名校的课程体系、现代书院制、全员导师制、跨学科交叉融合培养。

今年该校区招生专业包括机器人工程、智能制造工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、生物医学工程、分子科学与工程、人工智能、数据科学与大数据技术，均为当前最热门的前沿交叉学科专业。