顺德职院以“五个表率”为引领建设高水平思政课教师队伍

顺德职业技术学院马克思主义学院全体党员教师走进该校图书馆展厅。

6月23日下午，顺德职业技术学院马克思主义学院全体党员教师走进该校图书馆展厅，参观由该院参与承办的“永远跟党走——顺德职业技术学院党史党建图片展”。展览现场，一幅幅珍贵的历史照片、一段段难忘的精彩瞬间，吸引了马克思主义学院的党员教师们驻足停留。

该院党支部组织员、青年教师罗美玲说，近百张图片再现了伟大的党百年发展的重要历史事件，很有纪念意义，作为一名年轻的党员同志，通过回顾学习党的历史，更加鼓舞了自己立足思政课教师岗位，要以党支部“五个表率”工作为引领，为推动铸魂育人工作发展作出自己的贡献。

近年来，顺德职院马克思主义学院依托教育部全国样板支部培育单位、教育部“双带头人”教师党支部书记工作室，着力探索构建党建“七度七有力”体系，推动党建思政融合共生。其中，以“‘五个表率’为引领，扩大先进典型示范、引导作用的‘辐射度’，做到管理党员有力”是“七度七有力”工作体系中的重要支撑，通过系列工作，党支部实现了党员管理和党员教育的双向促进，发挥了辐射带动作用，促进了学校党建工作质量整体提升。

立足讲台，做课堂教学的表率

着眼立德树人，把思政课作为“关键课程”来办。习近平总书记在全国学校思想政治课教师座谈会上强调，“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，思政课作用不可替代，思政课教师队伍责任重大。”为贯彻落实习近平总书记提出的要求，顺德职院学校党委第一时间制定《顺德职业技术学院思想政治理论课创新创优实施意见》，将思政课建设纳入到学校“双高”建设重点任务之中，努力在构建工作格局、建好教师队伍、做强课程质量等方面采取有效措施，提供有力保障。

聚焦师资创优，把思政课当成“灵魂课程”来教。习近平总书记强调，“思政课重在塑造学生的价值观”，要“以彻底的思想理论说服学生，用真理的强大力量引导学生”。为此，该校马克思主义学院坚持用党的创新理论铸魂育人，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进书本、进头脑，努力用社会主义核心价值观凝神“补钙”，推动思政课向“灵魂课程”提升；实施教授、博士理论前沿动态交流计划和青年教师“回归经典”读书计划，不断增强专兼职教师的理论底蕴、方法自觉与教学能力；同时，学院还聘请华南师范大学陈金龙教授等人为顾问教授，加强对青年教师的传帮带，有力带动了该院教师牢记使命挑起“思政担”，站稳讲台做好“育人活”。

据统计，该院专任教师中有广东省“南粤优秀教师”1人、广东省教育系统优秀共产党员1人、广东省高等学校思想政治理论课教学名师1人、广东省高等学校思想政治理论课骨干教师1人、广东省高校“我最喜爱的思政课教师”1人。在全国高校思想政治理论课教学质量年专项活动中，该校对思想政治理论课的教学满意度做了测评，其中有高达97%的学生选择了“满意”和“比较满意”。

精益求精，做课程建设的表率

精心谋划课程设置，建设“全域”课程体系。为进一步彰显马院姓马的政治导向，强化支部政治功能，该院积极做优做强各门课程，打造了“3+1+1”的立体化思政课程体系，其中包括毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、形势政策课等3门国家规定思政必修课，1门广东省特色思政课即马克思主义中国化进程与青年学生使命担当课，1门校本特色思政课即哲学基础，此5门课程重点在政治认同、家国情怀、道德修养、法治意识、文化修养和思维素养等方面提出明确要求，引导学生坚定“四个自信”，做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。根据多年的建设，该校已成为全省高职院校中唯一拥有3门广东省优质思政课程的学校，也是全省高职院校思政课中为数不多拥有2门广东省精品资源共享建设课程立项的学校。

精准对接学生需求，凝聚“全员”育人合力。了解学生，才能做到教育学生，走近学生，才能更好引导学生。为此，该校推动在各二级学院优秀教师中遴选合适人员，经培训后加入思政课教师队伍。目前，经过第一轮遴选，已有5名具备思政学科专业背景的辅导员加入到专任教师队伍。同时，党支部思政课教师党员还走进各二级学院，参与课程思政建设，同专业课教师一道挖掘专业课程蕴含的思政教育元素，融入教材编写、课程建设、课堂教学、实验实训、人才培养方案，将育人成效纳入思政课教师年度绩效考核定量考核，开发建成课程思政案例库、活动库、讨论库、微课、微视频、慕课资源等，推动专业课与思政课在育人目标上同向、育人行动上同频、育人内容上同效、育人载体上同行。党支部党员教师以教学团队成员身份参与教育部“双高”专业群制冷专业的课程思政建设，获得学校教学成果奖一等奖。

改革创新，做教研教改的表率

以教导学，实施“教学提味工程”。为进一步夯实思政课课堂教学主阵地，该院充分发挥广东省高校思想政治理论课“名师工作室”的引领作用，各党小组以课程为单位，遵循高职学生特点和职业教育改革背景下思政课教学特点，探索运用专题教学法、问题式教学法、探究式教学法、体验式教学法以及对分教学法等，充分调动学生学习的积极性和主动性。如“概论党小组”创新教学方法，探索推行“问题式—专题化—实践型”的“学—思—悟—实”一体化教学模式，编辑出版《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论问题导向式专题教学策略设计》、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论问题导向式专题教学案例设计》等教辅教材，坚持以问题为中心，调动学生对思政课的学习积极性，提高学生的课堂获得感，提升思政课的吸引力。

以学促行，实施“知行融通工程”。针对思政课教学中学生知行脱节的问题，该院严格按照国家文件落实学时学分、教学内容、指导教师和专项经费，修订思政课实践教学大纲，精心设计实践教学方案；马克思主义学院、校团委、学工部等部门通力合作，每学年开展专题会议，讨论学生思政课实践教学与校园文化活动无缝对接；用好用活现有学生品牌活动，持续推进青年学生“学習?讲習?践習”教育活动；引导、鼓励学生通过自主学习、自我教育拓展课堂教学效果，切实提高了学生运用思想理论面向社会解决分析实际问题的能力。据统计，96%毕业生表示大学帮助自己在思想政治素养方面得到了提升，企业对学校毕业总体满意度98.43%，对学校毕业生职业规范与职业道德表现满意度97.64%。

求真务实，做科学研究的表率

坚持方向，增强学科话语权。习近平总书记指出，“我们党要明确宣示举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标。”坚持社会主义方向，既是高校意识形态工作的根本体现，也为高校办学治校提供根本导向，是高校立德树人的根本遵循。近年来，顺德职院依托教育部高校示范马克思主义学院和优秀教学团队，把党的创新理论教育编入人才培养方案，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进寝室、进实习基地、进网络，帮助学生不断提高对中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好的认识，引导学生坚定共产主义和中国特色社会主义理想信念。

集体攻关，提升团队战斗力。面对申报课题较积极，但是立项率偏低、且项目层次总体不高等问题，马克思主义学院党支部依托教育部教师党支部书记“双带头人”工作室，积极推动党建和科研双融合、两促进，既提升了党组织的组织力和战斗力，又提升了党员教师的科研能力。如借助定期召开的“三会一课”，将学科前沿、理论热点、研究动态和课题申报以民主生活会会议议题的形式进行专题讲解、团队攻关、协同创新；同时充分发挥党员教授“传帮带”作用，组建“新时代中国特色社会主义思想研究团队”“依法治国与法律服务研究团队”“课程思政研究团队”“新时代党建思政研究团队”，形成专业融合、年龄梯队、优势互补的协同创新教科研能力提升长效机制。据统计，近三年来该院立项科研项目数量实现了质的提升，其中支部党员教师立项教育部人文社科项目2项，广东省哲学社会科学规划项目3项，广东省竞争性扶持高校马克思主义学院(社科部）建设项目1项，广东省教育科学规划项目13项。

广泛参与，做三个服务的表率

做用心服务师生的表率。顺德职院马克思主义学院充分依托教育部“样板支部”和“双带头人”教师党支部书记工作室的师资和专业优势，对接师生需要和诉求，通过整理学习材料汇编，让师生在第一时间学习中央文件政策；通过开通法律援助热线，为校内教师和学生开展法律咨询服务；在中国共产党成立一百周年的重要时间节点，成立“党史教育宣讲团”，打造“六个一百”工程（百期讲堂提素养、百节微课砺初心、百堂宣讲增党性、百个故事进课堂、百名学生讲党史、百问百答解困惑），持续深入推进党史教育活动走深走实。

做用情服务学校的表率。近年来，面对学校学生人数增加、思政课教师人手又相对不足的巨大压力，支部全体党员教师坚守立德树人的一颗初心，兢兢业业、任劳任怨，在完成繁重教学任务的基础上，又主动委派老师协助参与完成学校重点工作，如参与学校“双高”申报和专业群建设任务，派优秀中青年骨干教师担任二级学院兼职班主任，作为学校红色社团“习近平新时代中国特色社会主义思想研习社”的指导老师参与社团建设等，助力学校重点工作的推进和育人工作的开展。

做用行服务社会的表率。党支部依托理论和师资优势，由教授和博士组成高水平的理论宣讲团，为佛山市、顺德区机关、企事业单位和校内各基层党支部提供“菜单式”宣讲和项目服务。据统计，五年来，部门党员教师先后开展理论宣讲60余场次、受众15000多人，法律宣讲30余场次、受众10000多人，学校业余党校宣讲近20场次、受众13000多人。党支部所有党员到社区基层报到，参与社区共建工作，特别是在疫情防控等重大任务中，参加疫苗接种、基层大规模核酸检测等志愿服务，顺职马院的红马褂一时间成为社区村居一道靓丽的风景线。

据了解，顺德职院马克思主义学院党支部始终坚持“七度七有力”体系，党建与业务工作融合度不断提升，支部成为了“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好”的优秀基层党组织。2018年9月，李霞工作室获广东省首批高校“双带头人”教师党支部书记李霞工作室立项；2019年，马克思主义学院直属党支部先后获得“全省党建工作样板支部”和“全国党建工作样板支部”培育创建单位立项；2020年，马克思主义学院直属党支部获教育部第二批高校“双带头人”教师党支部书记工作室立项（全国仅入选9所高职院校、也是广东省唯一入选的高职高专院校）。2020年6月，马克思主义学院工会被评为“广东省巾帼文明岗”（是当年顺德区唯一获省级巾帼文明岗的岗组）； 2020年11月，马克思主义学院获得广东省高校“八个相统一”思政课建设示范点培育单位立项。

（本文是教育部“双带头人”教师党支部书记工作室建设项目、教育部“全国党建工作样板支部”培育创建单位的阶段性总结成果）

作者｜顺德职业技术学院马克思主义学院 万力 副教授