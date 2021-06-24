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填高考志愿啦！优选名校专家线上宣讲+答疑，口碑公益活动来撑你！

2021-06-24 11:14 来源：南方网 翁子盈
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　　6月25日11点，广东高考分数放榜！

　　接下来，马上就是紧张的志愿填报。

　　拿到了高考分数，1周时间内，填完新高考志愿表上的600个志愿，时间紧任务重！

　　填完了志愿表，长舒一口气，笃定地点击提交志愿的“确认键”。

　　这两个画面之间，你只差一个咨询周的距离。

　　由南方报业举办的2021年广东高考招生线上咨询周，今天（24日）正式开启！

　　50所省内外名校、8大领域高考权威专家，

　　在南方+客户端公益答疑，全心全意撑你这一步！

　　“你进入活动主页，热门高校一目了然，更快锁定目标学校。

　　你拿着高考分数，直接问高校招办：我能报吗？

　　你对着志愿表，参考干货文章，找到填报捷径。

　　你填完志愿表，截图向专家确认，反复优化志愿选择方案。”

　　短短的几天，在这个连续3年服务了数十万家长的咨询周里，

　　你发现志愿填报原来没那么难。

　　一家人一起完成志愿表的那一刻，

　　憧憬着即将到来的大学生活。

　　睿智的你，一定不会错过这场为你精心准备的公益活动。

　　识别下方海报中的二维码，进入活动，让高考升学不留遗憾！

　　活动时间

　　6月24日起，高考志愿填报期间持续进行

　　问什么？

　　问院校招办：以各校的办学情况、专业特色、招生政策的介绍和答疑为主

　　问专家：以志愿填报技巧相关具体问题为主

　　如何参加活动？

　　在应用市场下载【南方plus】客户端，在客户端内搜索【阳光招考】，进入咨询平台。选择高校或专家，点击【在线咨询】，进入1对1私信界面，马上提问。

　　本次活动院校名单

　　本次活动特邀了多年来备受广东省考生关注和喜爱的省内外50+所高校。

　　当中不仅有985、211省内外顶尖名校、省内特别热门的知名公办院校、特别热门的知名民办院校，还有多所来自全国不同省份的知名院校，都在活动中等你来问！

　　本次活动专家在线时间表

　　广东阳光高考公益专家库在2021年高考季唯一一次，组团出击！不容错过！

　　播出安排：2021年广东高考招生咨询会6月高考志愿填报特别节目

　　怕错过高招季活动？快快识别下方二维码马上进群。

编辑： 罗予岐

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