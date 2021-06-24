广州市2021年中考将于7月10日-12日举行

广州市教育局关于确定广州市2021年中考时间的通知
各区教育局，各有关中学：
经市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，我市2021年中考录取计分科目笔试时间定于7月10日-12日进行。请各区教育局统筹做好疫情防控和考务组织工作，根据工作安排及时组织属地相关学校做好考生备考指导和宣传引导，确保中考安全平稳顺利实施。
附件：
1.2021年广州市中考录取计分科目笔试时间安排
2.2021年广州市中考相关工作日程安排
广州市教育局
2021年6月23日
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
广州市教育局关于确定广州市2021年中考时间的通知
各区教育局，各有关中学：
经市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，我市2021年中考录取计分科目笔试时间定于7月10日-12日进行。请各区教育局统筹做好疫情防控和考务组织工作，根据工作安排及时组织属地相关学校做好考生备考指导和宣传引导，确保中考安全平稳顺利实施。
附件：
1.2021年广州市中考录取计分科目笔试时间安排
2.2021年广州市中考相关工作日程安排
广州市教育局
2021年6月23日
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