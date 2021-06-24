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广州市2021年中考将于7月10日-12日举行

2021-06-24 09:15 来源：南方网
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　　广州市教育局关于确定广州市2021年中考时间的通知

　　各区教育局，各有关中学：

　　经市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，我市2021年中考录取计分科目笔试时间定于7月10日-12日进行。请各区教育局统筹做好疫情防控和考务组织工作，根据工作安排及时组织属地相关学校做好考生备考指导和宣传引导，确保中考安全平稳顺利实施。

　　附件：

　　1.2021年广州市中考录取计分科目笔试时间安排

　　2.2021年广州市中考相关工作日程安排

　　广州市教育局

　　2021年6月23日

编辑： 罗予岐

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