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@广东考生：助力高考报考，各领域权威专家线上答疑，让选择更安心

2021-06-24 09:15 来源：南方网
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　　“新高考政策变化了，我们该怎么办？

　　志愿填报，选大学重要还是选专业重要？

　　安稳好就业的专业or追逐艺术梦想的专业？

　　听孩子的or听父母的？选错了怎么办？

　　……”

　　广东新高考首年，志愿填报不再是一组简单的选择题，而是涵盖了填报技巧、生涯规划、专业定位、亲子沟通、多元升学等多个领域的一道“综合题”。

　　解决这个综合难题，需要一套组合拳。

　　广东阳光高考公益专家库来了！

　　8大高考升学领域权威专家组团帮你，逐一击破报考难点！

　　你遇到任何高考报考的问题，都能在这里找到对应领域的专家，他们将全心全意帮助你。

　　6月24日-6月28日，南方新闻网、南方+客户端主办的“2021年广东高考招生线上咨询周”活动正式开始！

　　高考志愿填报期间，广东阳光高考公益专家库14位专家齐上阵，组团在南方+客户端阳光招考掌上平台进行公益答疑。

　　他们是由高校资深招生官、高考志愿填报专家、高考研究机构专家、高教领域资深媒体人、全球生涯规划师等组成。（专家详情见下方列表）

　　广东阳光高考公益专家库在2021年高考季唯一一次，组团出击！不容错过！

　　还可以问高校招办！

　　在南方+客户端搜索【阳光招考】，即可进入活动主页，除了上述专家可以咨询，你也可以选择心仪高校，点击【在线咨询】进行提问。

　　本次活动特邀了多年来备受广东省考生关注和喜爱的省内外50所高校。

　　当中不仅涵盖了中山大学、华南理工大学、暨南大学、北京理工大学、浙江大学、上海大学、哈尔滨工业大学（深圳）等985、211省内外顶尖名校。

　　还有省内特别热门的知名公办院校，如深圳大学、广州大学、南方医科大学、华南农业大学、深圳职业技术学院等，和特别热门的知名民办院校，如广州城市理工学院、广州工商学院、广州华商职业学院、广州华立学院、广州华立科技职业学院、广州城建职业学院等。

　　同时，中国人民警察大学、宁波诺丁汉大学、江西师范大学等多所来自全国不同省份的知名院校，也将在活动中等你来问！

编辑： 罗予岐

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