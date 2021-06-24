直播预告|“以不变应万变”填新高考志愿：选学校更选专业

“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。
时间：6月24日上午10:00－11:00
主题：“以不变应万变”填新高考志愿：选学校更选专业
主讲人：张耀荣，广东阳光高考公益专家库成员，广东高等教育出版社原社长，广东省民办教育协会常务副会长，《选学校更选专业》《知分对表选学校》主编。
直播的同时，张耀荣老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询专家，直接向招办老师进行互动提问。
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“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。
时间：6月24日上午10:00－11:00
主题：“以不变应万变”填新高考志愿：选学校更选专业
主讲人：张耀荣，广东阳光高考公益专家库成员，广东高等教育出版社原社长，广东省民办教育协会常务副会长，《选学校更选专业》《知分对表选学校》主编。
直播的同时，张耀荣老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询专家，直接向招办老师进行互动提问。
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