直播预告|“以不变应万变”填新高考志愿：选学校更选专业

“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。

“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播活动持续进行中。

时间：6月24日上午10:00－11:00

主题：“以不变应万变”填新高考志愿：选学校更选专业

主讲人：张耀荣，广东阳光高考公益专家库成员，广东高等教育出版社原社长，广东省民办教育协会常务副会长，《选学校更选专业》《知分对表选学校》主编。

直播的同时，张耀荣老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询专家，直接向招办老师进行互动提问。