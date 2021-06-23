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宁波诺丁汉大学|英伦校园深度探秘之旅，开启大学新征途

2021-06-23 11:31 来源：南方网
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　　可能，你早有耳闻这所位于长三角经济中心

　　拥有英国百年名校血统的中外合作大学

　　这所获得英国高等教育质量保障署高度认可的中国高校

　　把最具英国特色的教育带到中国

　　抑或，你第一次听到宁波诺丁汉大学这个名字

　　好奇它短短17年怎么就能获得社会各界的认可

　　58.8%的深造学生被世界Top50的名校录取

　　75%的就业学生去往国企、政府机关、事业单位、世界500强……

　　这究竟是不是真的

　　如果你的高考成绩一本线上

　　英语能力不错

　　希望接受国际化的教育

　　但内心有很多摇摆不定

　　那么来吧！

　　带着一颗探索之心来一场宁诺英伦校园深度游

　　为未来寻找一个最合适的答案

　　往往选择比努力更重要

　　优质的平台意味着更高的起点和更宽阔的视野

　　宝贵的四年青春

　　正是人生新航向的起点

　　宁诺英伦校园深度探秘之旅

　　时间：6月23日-6月30日（任选一天）

　　地点：宁波诺丁汉大学

　　探秘行程安排：

　　1. 1对1专属高考咨询（含高考志愿填报锦囊）

　　2. 宁诺校园深度游，探秘：

　　a.满足混合教学、翻转课堂的高科技未来教室

　　b.本科生亦能与教授共享的先进实验室

　　c.国家满分标准的多功能图书馆

　　d.放假了都不想离开的的学生公寓

　　还有一键复制的英式钟楼、中西呼应的花园，以及随时可能出现的校宠诺丁鸭，欢迎你来逐一打卡

　　请戳下方二维码抢先锁定席位

　　2021年，宁波诺丁汉大学在广东计划招收50名优秀高考学子，其中首选科目为历史的计划招生数为20，首选科目为物理的计划招生数为30。无法亲临宁波的家长和考生还可以参加线上宣讲会，获取一手资讯。具体安排如下：

　　南方青春高考季-广东高考招生咨询会（宁波诺丁汉大学）

　　2021年6月20日（周日）下午2:30

　　欢迎加入2021宁诺广东招生QQ群855021361，或者致电戴老师13515888230、林老师13646609861、郑老师18969845690进一步咨询。

　　点击下图进入“小程序”了解更多学校信息。

编辑： 罗予岐

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