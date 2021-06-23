直播预告｜广州城市理工学院招生计划公布

广州城市理工学院，原名华南理工大学广州学院，是经教育部批准设立的一所以工科为主，文科、经济、管理、艺术协调发展的多科性应用型本科院校。学校2005年由华南理工大学和广州云峰企业合作创建，2006年开始招生，2021年经教育部批准，转设更名为广州城市理工学院，已有15年办学历史。

广州城市理工学院招生宣讲

6月25日14:30—15:30，广州城市理工学院招生负责人将做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”演播室。识别二维码观看直播及回顾。↓↓

广州城市理工学院（原华南理工大学广州学院）2021年普通本科招生计划表

在中国校友会网中公布了2021中国大学一流专业排行榜和2021中国大学各学科一流专业排行榜中我校宝石及材料工艺学、车辆工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、通信工程、网络工程、机械工程、汽车服务工程、交通工程等9个专业荣获中国独立学院6星级顶尖专业，稳居中国顶尖独立学院前列。此外，另有11个专业获得5星级、一流专业称号，14个专业评为4星级、高水平专业称号，5个专业被评为3星级、知名专业称号。

广州城市理工学院积极推进联合培养硕士研究生工作。2017年12 月与华南理工大学签订了联合培养研究生协议书，2018 年至今已正式招收48名联合培养硕士研究生。

就业率高达99%

学校深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把促进大学生就业创业作为重要而紧迫的政治任务和关注民生行动，努力实现更高质量和更充分就业。2010 年学校被评为“广东最具就业竞争力独立学院”，2013 年在广东省就业督查评定中荣获优秀，2018 年学校被评为“广东省大学生创新创业教育示范学校”。学校累计为社会输送了毕业生 4.7 万人，毕业生就业遍布全国各省市及港澳地区，毕业生平均就业率和就业质量稳居同类院校前列。

奖助学金

学校奖助学金种类齐全，设有多项资助项目，除国家奖助学金外，还设有学校奖助学金、企业奖助学金、勤工助学等资助项目。学校奖学金获奖率达35%，困难学生资助率达100%。十三五规划期间，我校共发放各类奖助学金2亿余元。学校设立勤工助学服务中心，优先安排家庭经济困难学生参加勤工助学工作。学生在校期间，可按相关规定申请国家助学贷款，最高可贷金额 8000 元 / 学年，用于缴纳学住费。