广州华立学院4个专业入选全国权威榜单，高考填志愿一定要了解！

6月22日，高等教育评价机构软科发布2021“软科中国大学专业排名”。

6月22日，高等教育评价机构软科发布2021“软科中国大学专业排名”。榜单显示：广州华立学院（原广东工业大学华立学院）4个专业获评B级专业，上榜专业数量超过广东省多所高校，在民办院校当中排名第二。

四个上榜专业详情

榜单显示，机器设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、自动化4个专业获评B级专业，上榜专业占比12.1%

“软科中国大学专业排名”于2021年首次发布，排名覆盖92个专业类的500多个本科专业，发布近3万个专业点，是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。

排名采用独具特色的学校——学科——专业三层次专业竞争力评价框架，设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5个指标类别和19项指标，对1200多所高校的6万个本科专业点进行动态监测式评价。

一般来说，国际公认的，四大世界大学排名是:QS世界大学排名、THE泰晤士高等教育世界大学排名、US.News世界大学排名、ARWU软科排名(上海交大学术排名)。由此可见，此榜单具有较强的权威性，也表现了华立雄厚的办学实力。

截至2021年6月，学校设有9个学院37个招生本科专业。现有广东省重点培育学科2个（土木工程、机械设计制造及其自动）。省级特色专业4个（会计学、计算机科学与技术、工程造价和物流管理）；省级专业综合改革试点1个（视觉传达设计）；省级应用型人才培养示范专业2个（工程管理、工商管理）；省级人才培养模式创新实验区3个（独立学院电子信息创新人才培养试验区、机电专业创新能力培养试验区和经管人才创新创业试验区）；省实验教学示范中心3个（大学物理示范中心、融媒体实验教学示范中心和艺术设计实验中心）；省一流本科课程1门，省级精品资源共享课4门，省级大学生校外实践教学基地6个。形成了以工学为主，经济学、管理学、文学、艺术学、教育学、海洋类等学科协调发展、结构合理、优势互补的学科体系。4个工科专业入选中国大学专业榜单，再次彰显了学校工科的学科特色及应用型人才培养的办学定位！