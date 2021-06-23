考生和家长谨防这些骗局

广州警方根据往年高考后同类警情分析，发布预警，揭穿利用查分数、改成绩、内部录取名额、伪造录取通知书、领取奖学金等名目行骗的各类骗术，贴心提醒注意防诈。

高考才刚结束不久，很快就将迎来紧张的查分数、填报志愿等环节。为了广大考生和家长接下来能继续轻松应对，广州警方根据往年高考后同类警情分析，发布预警，揭穿利用查分数、改成绩、内部录取名额、伪造录取通知书、领取奖学金等名目行骗的各类骗术，贴心提醒注意防诈。

常见骗局一：查分诈骗

不法分子会伪造查分网址（实则钓鱼网站）通过发送短信或网络传播等方式引诱考生、家长点击，一旦输入考生姓名、考号、手机号、银行账号等个人信息，骗子就能在后台同步获取相关信息并进行精准诈骗。

警方提醒：查询高考成绩，务必通过教育部门公布的官方途径进行。

常见骗局二：改分诈骗

不法分子通过微信、QQ等网络媒介以“交钱就能改分”为说辞实施诈骗。骗子一旦收到款项便将当事人拉黑。广州警方往年就曾接到高三学生报警遭遇此类诈骗。

警方提醒：高考全环节监管严密，考生应如实对待自己的成绩，切勿走旁门左道，给骗子可乘之机。

常见骗局三：“内部关系、内部指标”类诈骗

骗子冒充招生部门工作人员联系考生或家长，谎称有“内部名额、补录名额”，利用考生和家长急于择校就读的心态实施诈骗，结果往往是家长付钱后，对方便失去联系。

警方提醒：请严格遵循招生相关规定，不误信骗子编造的相关托词，按照教育部门的官方指引完成招生相关手续。

常见骗局四：伪造录取通知书诈骗

不法分子通过非法途径获取考生信息后寄送伪造的录取通知书实施精准诈骗，骗子往往会附上陌生银行账号让考生将学费等各种名目费用提前转入指定账号。

警方提醒：考生如收到录取通知书，务必通过教育部门公布的官方途径查询核实录取信息，明辨真伪。高校入学报到是需要当面核实学生信息并办理相关手续的，考生切勿在入学报到前轻易向陌生银行账号转账。

常见骗局五：“助学金、奖学金”类诈骗

不法分子冒充教育部门工作人员通过电话、短信等方式主动联系考生或家长，以可领取“助学金”或“奖学金”等为说辞实施诈骗。

广州警方往年就曾接到一位考生家长的举报，称其手机收到一条陌生号码发出的短信：“你好，我是**教育局，恭喜你孩子高考获得一笔奖学金￥5000。麻烦你提供一个银行账户及身份证，直接转你银行账户。谢谢！”幸而考生家长非常警惕，没有相信对方。

广州市反诈中心提醒：考生需提高个人信息安全保护的意识，不在网络暴露含姓名、身份证号、证件照等敏感信息的准考证、录取通知书等图片，以防被别有用心的人利用。凡是接到陌生电话或信息，提及钱财、转账，要求提供银行账号、密码验证码的，务必提高警惕、多方核实。如遇诈骗，请立即拨打110电话报警求助。