直播|新高考，往年数据如何参考？志愿填报锦囊来了！

1对1咨询通道也同步打开。

6月22日，“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播开启啦！

主讲人：广东阳光高考公益专家库成员，现任暨南大学艺术学院党总支书记、研究员，原暨南大学学生处长、招生办主任，黄跃雄。

主题：《新高考，往年数据如何参考？志愿填报锦囊来了！》

直播同时，黄老师的1对1咨询通道也同步打开，大家可以点击视频框下方的咨询专家，直接向黄老师进行互动提问。

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