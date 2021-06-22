直播预告|广州工商学院2021年夏季高考招生计划这里了解！

2021年5月，获批成为广东省博士工作站新设站单位、广东省硕士学位授予立项建设单位。

广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,创建于1995年，2004年独立设置为广州工商职业技术学院，2014年5月升格本科并更名为广州工商学院。2018年通过学士学位评估,获批成为学士学位授予单位；2020年11月，接受了教育部本科教学工作合格评估；2021年5月，获批成为广东省博士工作站新设站单位、广东省硕士学位授予立项建设单位。

广州工商学院2021年面向全国21个省份计划招收全日制本科生6967人，专科生300人。广州工商学院广东省录取批次为本科批次，专科批次。省外本科招生包括河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、湖南、广西、海南、四川、贵州、西藏、甘肃、新疆、吉林、江西、山东、河南地区，外省计划数600人。

广州工商学院招生宣讲

6月26日14:30—15:30，广州工商学院职业指导师、招生就业办主任陈豫岚将做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”演播室。识别二维码观看直播及回顾。↓↓

广州工商学院2021年普通高考招生计划（省内本科）

广州工商学院2021年普通高考招生计划（省内专科）

广州工商学院2021年普通高考招生计划（省外本科）

师资力量

学校现有教师总数1503人，其中自有专任教师1183人，专任教师中，具有副高级及以上职称教师364人，占专任教师总数的30.77%；具有硕士、博士学位的教师919人（其中硕士844人，博士75人），占专任教师总数的77.69%。享受国务院“政府特殊津贴”专家2人，全国优秀教师2人，全国高校思想政治理论课教学能手1人。

学科特色

·5个重点学科：

广东省特色重点学科：

国际贸易学 | 物流管理

会计学 | 国际贸易学 | 物流管理 | 电子科学与技术 | 工商管理

·7个重点专业：

省级一流专业建设点：国际经济与贸易

省级特色专业：

工商管理 | 市场营销

校级特色专业：

工商管理 | 商务英语 | 市场营销 | 电子信息工程 | 数字媒体技术

校级重点专业：

数字媒体技术 | 物流管理