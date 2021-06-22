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直播预告|广州工商学院2021年夏季高考招生计划这里了解！

2021-06-22 09:37 来源：南方网
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　　广州工商学院是教育部批准设立的民办全日制普通本科院校,创建于1995年，2004年独立设置为广州工商职业技术学院，2014年5月升格本科并更名为广州工商学院。2018年通过学士学位评估,获批成为学士学位授予单位；2020年11月，接受了教育部本科教学工作合格评估；2021年5月，获批成为广东省博士工作站新设站单位、广东省硕士学位授予立项建设单位。

　　广州工商学院2021年面向全国21个省份计划招收全日制本科生6967人，专科生300人。广州工商学院广东省录取批次为本科批次，专科批次。省外本科招生包括河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、湖南、广西、海南、四川、贵州、西藏、甘肃、新疆、吉林、江西、山东、河南地区，外省计划数600人。

　　广州工商学院招生宣讲

　　6月26日14:30—15:30，广州工商学院职业指导师、招生就业办主任陈豫岚将做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”演播室。识别二维码观看直播及回顾。↓↓

　　广州工商学院2021年普通高考招生计划（省内本科）

　　广州工商学院2021年普通高考招生计划（省内专科）

　　广州工商学院2021年普通高考招生计划（省外本科）

　　师资力量

　　学校现有教师总数1503人，其中自有专任教师1183人，专任教师中，具有副高级及以上职称教师364人，占专任教师总数的30.77%；具有硕士、博士学位的教师919人（其中硕士844人，博士75人），占专任教师总数的77.69%。享受国务院“政府特殊津贴”专家2人，全国优秀教师2人，全国高校思想政治理论课教学能手1人。

　　学科特色

　　·5个重点学科：

　　广东省特色重点学科：

　　国际贸易学 | 物流管理

　　会计学 | 国际贸易学 | 物流管理 | 电子科学与技术 | 工商管理

　　·7个重点专业：

　　省级一流专业建设点：国际经济与贸易

　　省级特色专业：

　　工商管理 | 市场营销

　　校级特色专业：

　　工商管理 | 商务英语 | 市场营销 | 电子信息工程 | 数字媒体技术

　　校级重点专业：

　　数字媒体技术 | 物流管理

编辑： 罗予岐

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