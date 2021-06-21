2021年广东司法警官职业学院司法行政警察类专业报考须知

确保2021年报考广东司法警官职业学院司法行政警察类专业的广东省考生顺利完成政审、面试、体检和体能测评。

为确保2021年报考广东司法警官职业学院司法行政警察类专业的广东省考生顺利完成政审、面试、体检和体能测评，根据有关规定，现将相关事项公告如下：

一、报考条件与报到时间

报考广东司法警官职业学院司法行政警察类专业的广东省户籍生源考生，安排在专科提前批次录取，执行我省专科提前批录取线。填报志愿且身体条件符合广东司法警官职业学院司法行政警察类专业招生条件的考生，于7月5日前完成政审，在参加面试、体检和体能测评报到的当天，将政审材料递交资格审核组工作人员。若因特殊情况未能在面试、体检、体能测评当天提交政审表的，考生可先参加面试、体检、体能测评，待面试、体检、体能测评均合格后，再到户籍所在地或居住地公安机关派出所进行政审，并按规定时间内将政审表补交到广东司法警官职业学院招生办。每名考生须在一天内完成面试、体检和体能测评。

报到时间：7月6日至7月7日每天上午8:30-10:30，下午2:30—4:30（如有调整另行通知）；报到地点：广东司法警官职业学院龙洞校区（广州市天河区龙腾路245号）。入围考生名单计划于6月30日前在广东省司法厅门户网站（http://sft.gd.gov.cn）和广东司法警官职业学院官网公告栏公布，请考生保持手机通讯畅通，留意相关信息，避免短信被拦截，并在规定时间内报到。

二、政审要求

政审按照下列程序进行：请考生自行在“广东省司法厅门户网站”或“广东司法警官职业学院官网”公告栏下载《广东司法警官职业学院2021年（提前批）招生政审表》（附件1），由考生带至户籍所在地或居住地公安机关派出所，由派出所通过网上核查、档案审查、走访调查等方式开展政审工作，并在“政审意见”栏中出具政审意见，签名并加盖派出所公章。

《广东司法警官职业学院2021年（提前批）招生政审表》用A4纸正反面打印、贴近期正面免冠彩色小一寸照片。完成政审后，相关材料由实施政审的公安机关派出所用信封密封后，由考生本人在参加面试、体检、体能测评的当天递交给工作人员。请考生妥善保管好政审材料，不得擅自开拆信封。

三、面试内容

面试主要从报考动机、言语表达、人民警察职位匹配性、身体协调性等方面进行考核，考核结果作为辨识考生是否适合从事监狱、戒毒工作的依据。

四、体检、体能测评标准

（一）体检。根据规定，体检的项目和标准，参照监狱、戒毒机关录用人民警察的有关规定执行，详见《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发〔2010〕82号)。同时，还应符合下列条件：

1.身高：男性170厘米及以上，女性160厘米及以上。

2.体重：体重指数(单位：千克/米²)男性在17.3至27.3之间，女性在17.1至25.7之间。

3.视力：单侧裸眼视力4.8及以上。

4.色觉：无色盲、色弱。

5.面容：无影响面容且难以治愈的皮肤病，如白癜风、银屑病、血管瘤、斑痣等。

6.外观：外观不存在明显疾病特征，如五官畸形、不能自行矫正的斜颈、步态异常等；没有文身；无三度单纯性甲状腺肿。

7.血压：收缩压小于140mmHg；舒张压小于90mmHg。

8.听力：单侧耳语听力大于5米。

9.嗅觉：无嗅觉迟钝、无嗅觉丧失。

以上重点项目，由体检医生在面试现场按照操作规范进行一次性检查，并由主检医师综合作出体检是否合格的结论。

（二）体能测评。根据疫情防控需要，今年的体能测评项目调整为3项，标准按照《国家学生体质健康标准(2014年修订)》的有关规定执行，具体如下：

1.50米跑：可测次数：1次，合格标准：男性≤9.2秒，女性≤10.4秒；

2.立定跳远：可测次数：3次，合格标准：男性≥2.05米，女性≥1.5米；

3.引体向上(男)/仰卧起坐(女)：可测次数：1次，合格标准：男性≥9次/分钟，女性≥25次/分钟。

以上3个项目须全部进行测评，其中有2个及以上达标的，体能测评结论为合格。体能测评全程录像。

五、疫情防控要求

（一）考生应在报到前14天申领“粤康码”或“穗康码”，自我健康观察14天，每日如实进行健康申报，前7天内进行核酸检测，不前往疫情中、高风险地区，不出国（境），不参加聚集性活动。

（二）入围考生报到时进入考场必须佩戴口罩，出示准考证、身份证、“粤康码”或“穗康码”绿码标识和14天内行程轨迹，以及报到前7天内核酸检测阴性结果证明（粤康码、穗康码显示或检测机构纸质证明），接受体温测量。考生通过体温检测通道时，应保持人员间隔大于1米，有序接受体温测量，现场测量体温正常（<37.3℃）的考生方可进入考场参加面试、体检、体能测评。体温异常等情况按规定予以相应处置。因疫情防控要求，送考人员和随从家属不得进入校园。

六、其他注意事项

（一）参加面试、体检和体能测评的考生务必带齐以下证件原件:身份证(无身份证的携带户口簿)、高考准考证、高考成绩通知单(以上证件均需原件1份和复印件2份)、近期正面免冠彩色小一寸照片4张、《广东司法警官职业学院2021年（提前批）招生政审表》《考生本人患病经历和疫情防控承诺表》（附件2）。

（二）建议考生参加体检、体能测评时穿运动服、运动鞋。

（三）考生不服从现场工作人员管理，扰乱体检、面试、测评秩序的，取消报考资格；考生不得携带手机和其他通讯设备进入体检、面试、体能测评工作区域，一经发现取消报考资格。

（四）考生应在身体状况许可的情况下参加体能测评,现场签订《体能测评安全承诺书》，如因身体健康状况不良等自身原因,导致体能测评中出现受伤、致病、死亡等一切后果,由考生本人承担。

（五）考生须服从工作人员指挥管理，始终按本人组别序号进行面试、体检和体能测评，不得更改或调换自己的编号，避免成绩出现错误。

（六）参加面试、体检、体能测评、政审不收取任何费用。

（七）参加体检无需空腹，请考生自备饮水食品，注意防暑。面试、体检和体能测评结果以现场结论为准。

（八）考生对面试、体检和体能测评结果有异议的,可现场提出申诉，离开现场不再安排复检;对发现违反公平公正情形的，可提出检举、举报。

2021年广东司法警官职业学院司法行政警察类专业的招生工作由广东省司法厅政治部统一组织进行，请及时关注广东省司法厅门户网站和广东司法警官职业学院官网发布的相关信息，其它未尽事宜届时将陆续在网站上发布。