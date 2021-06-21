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2021年高考报考“云”咨询！真专家名高校线上助你“跃龙门”

2021-06-21 09:29 来源：南方网 翁子盈
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　　2021年的高考季，注定非凡。

　　6月7日至9日，广东省拼下了本土疫情下高考这场“硬仗”。

　　接下来的志愿填报对于广东高考考生和家长而言，又是一场“搏击”！

　　今年，广东新高考政策实施的第一年，改革力度空前。仅从志愿表上填报的数量看，考生如果要全部填完，需要填近600个空，工作量是往年的3倍。

　　同时，正面遭遇本土新冠疫情的挑战，各类原定的高校线下宣传活动突然取消，高考升学信息获取渠道突然收窄。

　　新高考下、疫情中，广东高考志愿填报可谓“难上加难”。

　　别担心，这临门一脚，我们撑你！

　　汇聚着最热门的高校和最人气的专家，真正能帮到你的2021年广东高考招生线上咨询周活动来了！

　　由南方新闻网、南方+客户端主办，民进广州市行政基层委员会、广东省商业地产投资协会协办的“2021年广东高考招生线上咨询周”将于2021年6月24日-28日在南方+客户端阳光招考掌上平台举办。

　　来自50所省内外热门院校的招生负责人，以及来自志愿填报、生涯规划等8个领域的顶级专家齐聚线上，坐镇解答疑问。

　　活动亮点一：一机在手全搞定！

　　2020年的广东高考招生线上咨询活动中，已经有来自全省各地的10万考生第一时间获得了老师们的在线解答。

　　专家、高校和考生（家长）全部可以通过手机进行线上一对一咨询交流，少聚集，少出门，高效又安全。

　　活动亮点二：专家、名校荟萃齐互动！

　　本次活动特邀了多年来在线上、线下活动中，备受广东省考生关注和喜爱的省内外50所高校。

　　当中不仅涵盖了中山大学、华南理工大学、暨南大学、北京理工大学、浙江大学、上海大学、哈尔滨工业大学（深圳）等985、211省内外顶尖名校。

　　还有省内特别热门的知名公办院校，如深圳大学、广州大学、南方医科大学、华南农业大学、深圳职业技术学院、广州城建职业学院等，以及广州城市理工学院、广州华商职业学院、广州华立学院、广州华立科技职业学院等知名民办院校。

　　同时，中国人民警察大学、宁波诺丁汉大学、江西师范大学等多所来自全国不同省份的知名院校，也将在活动中等你来问！

　　另外，在广东高考家长中，热度和人气极高的8大领域10余位广东阳光高考公益专家库专家成员，都在这里。无论是高考志愿填报技巧、不同分数段的填报，还是生涯规划、高校优选等等问题，他们都能真正帮到你。

　　活动亮点三：填报攻略全掌握！

　　咨询周期间，高校招办和高考升学专家将做客直播间，详解2021年最新招生政策、讲授最实用的志愿填报技巧。详情请关注“广东考试”微信公众号。

　　更有为不同需求的考生和家长定制的高考志愿填报锦囊。

　　活动亮点四：互动拿料全免费！

　　考生、家长、院校、专家等均免费参与本次咨询周活动。

　　这场覆盖面最广、最贴心、最精准的高考招生线上咨询周，快来提问！

　　高考报考的问题，你都能在这里找到答案！

　　活动时间

　　6月24日-6月28日

　　每天9:00-17:00

　　问什么？

　　问院校招办：以各校的办学情况、专业特色、招生政策的介绍和答疑为主

　　问专家：以志愿填报技巧相关具体问题为主

　　如何参加活动？

　　方法一：

　　在应用市场下载【南方plus】客户端，在客户端内搜索【阳光招考】，进入咨询平台。选择高校或专家，点击【在线咨询】，进入1对1私信界面，马上提问。

　　方法二：

　　识别下方二维码，根据指引下载【南方plus】客户端，如已下载，将会自动跳转至【阳光招考掌上平台】。选择高校或专家，点击【在线咨询】，进入1对1私信界面，马上提问。

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　　本次活动院校名单，陆续更新中……

　　怕错过高招季活动？快快识别二维码马上进群。

编辑： 罗予岐

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