广州华立学院2021年招生计划公布，设6个专业组！

广州华立学院2021年招生专业涵盖工、经、管、文、艺术、教育类、海洋类等门类，共35个招生专业，45个招生模式，在全国18个省市自治区招生。

广州华立学院2021年招生专业涵盖工、经、管、文、艺术、教育类、海洋类等门类，共35个招生专业，45个招生模式，在全国18个省市自治区招生。

2021年广东省各专业招生计划一览表

2021年外省各专业招生计划一览表

注：一、招生人数以《广东省2021年普通高等学校招生专业目录》和各生源省招办公布的招生专业目录为准。二、学校招生省份涉及高考改革省份包括：海南（3+3，普通类）；广东、重庆、湖北、福建、湖南、江苏、辽宁（3+1+2，历史类、物理类、艺术类）。三、学校分专业专业及专业方向招生与培养，毕业证书按教育部规定的专业名称发放。四、2021年收费标准以广东省发展与改革委员会最新核定为准；收费管理以粤价[2007]186号文、粤费047号文为准。五、了解学院历年录取分数线，请关注广州华立学院（原广东工业大学华立学院）官方微信公众号。

学院简介

广州华立学院（原广东工业大学华立学院）建于1999年，2004年经教育部批准，成为广东省第一批独立学院，全面实施本科教育。2021年经教育部同意，转设为广州华立学院。学校现有广州增城和江门银湖湾两个校区，校园占地近2000亩，开设了37个本科专业，共有9个二级教学单位，在校全日制本科生18300余人，是一所以工科为主，工、经、管、文、医、艺术、教育类、海洋类等学科协调发展，毕业生就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。

1.优越的地理位置

广州华立学院（原广东工业大学华立学院）是粤港澳大湾区的一所以培养适应社会经济发展的高端应用型人才为办学定位的以工科为主，多学科协调发展的应用型本科大学，学校现有广州增城和江门银湖湾两个校区。

2.舒适的校园环境

学校坐落于美丽的增江河畔，中西合璧的现代化建筑群，古今名人雕塑点缀屹立，人文气息浓厚。绿波荡漾的华立湖，连绵飘香的荔枝林，适合林中漫步的湖边绿道，绿树成荫，鸟语花香。全部配有空调的宿舍、图书馆和教学楼,覆盖全校的Wifi，中西不同风味的餐厅，34个篮球场，2个田径场，20个羽毛球场，10个网球场，师生生活服务设施齐全。

3.雄厚的办学实力

办学20年以来，学校始终以特色鲜明、质量一流应用型大学为办学定位，以打造“百年名校”为愿景，先后获得“中国最具竞争力独立学院”“中国十大名牌独立学院”“广东十佳独立学院”“全国民办教育先进集体”“广东当代民办学校突出贡献奖”等荣誉称号。学校在“全国校友会独立学院排行榜”连续5年上升。2020年在《校友会独立学院排行榜》排名46位，在广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）发布的“应用大学（独立学院）TOP100榜（2020）”榜单中排名第36名。

4.特色鲜明的应用型人才培养

学校的办学定位是培养适应社会经济发展的高端应用型人才。因此，学校着重围绕区域经济发展，尤其是粤港澳大湾区经济发展建设所需要的高端应用型人才来开展专业设置、课程体系优化及课程建设,在教学过程中，注重理论与实践相结合、专业知识与专业技能相结合、课堂教学与企业实习和社会实践相结合。学校已成为培养高端应用型人才的摇篮，每年为大湾区区域建设发展输送大批人才。

5.卓越的校企合作育人平台

学校自2009年起实行教学模式的改革，强化实践教学体系建设，建设知识体系、技术技能体系一体的产教融合、校企合作、协同育人实践教学体系。校外实践基地数量超过500家，覆盖了全校所有专业。现已形成以世界500强等大型、知名企业为龙头，行业50强等领先企业为主体的校外实践基地，为学生实习与就业提供了强有力的坚实平台。

6.广阔的就业前景

根据广东省毕业生就业指导中心统计，我院近三届毕业生就业率分别为95.88%、95.99%、93.01%。分别高出同期省平均报到率2.04、2.55、10.7个百分点。多年来在全省本科同类院校中位居前列，2016年位居第一位。八成多毕业生在珠三角地区的广州、深圳等地就业，近六成毕业生就职政府机构、事业单位、产业龙头企业、外资企业、金融机构、教育科研机构等。

7.突出的学生竞赛成果

通过推进教学模式的改革，人才培养方案的修订，校企协同育人平台建设，大学生竞赛项目的开展，学生的实操应用能力和综合素质得到进一步的提升。华立学子参加全国大学生各类专业竞赛获奖国家级超过100项，省级近500项。最具代表性的是在国家级大学生A类竞赛“挑战杯”中，华立学子作品每年入围全省决赛，并获得金奖。成为学校应用型人才培养对外的一张“名片”，成果比肩公办高校，获奖数名列民办高校前茅。

8.多彩的校园文化

学校坚持“立德树人”根本任务，不断完善校园文化建设机制，创建特色鲜明的校园活动，活跃校园文化氛围。学生社团是校园文化的重要载体，也是第二课堂的重要组成部分。现有50多个学生社团，涵盖科技、文化、艺术、体育等，同时设有钢琴、吉他、管弦乐等培养艺术和人文素养的音乐俱乐部，成为广大青年课余生活的重要组成部分。

每年组织开展积极向上、生动活泼的特色校园文化活动。如：校园马拉松、社团文化节、力学架构模型设计大赛、营销创业实践挑战赛、电子设计大赛、校园舞蹈大赛、十大歌手大赛等形式多样的活动，营造健康向上的校园文化氛围，打造多个校园文化活动品牌，提升文化育人的效果，丰富学生校园生活。

招生办咨询电话：

020-82900920、020-82900921、020-82900922、020-82900923、020-82900924