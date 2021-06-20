广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

直播预告|连线宁波诺丁汉大学，为你详解2021年招生政策

2021-06-20 09:04 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　阅读关键词：【新高考】【选学校】

　　6月20日下午，“南方青春高考季—2021年广东高考招生咨询会”将连线宁波诺丁汉大学招生官为你详解2021年招生政策。

　　直播看点

　　◆宁波诺丁汉大学基本情况介绍(区域优势、培养特色、教学成果、校园环境资源等)。

　　◆宁波诺丁汉大学在广东省的招生政策如何?(招生批次、招生专业、招生计划等)，与去年有何区别?

　　◆宁波诺丁汉大学专业设置是怎样的，有哪些优势学科/专业?

　　◆宁波诺丁汉大学近年来的毕业生就业情况/升学情况如何?学校在就业/升学方面有哪些方面的指导或帮助?

　　◆宁波诺丁汉大学转专业政策/奖学金政策。

　　时间

　　6月20日（本周日）14:30

　　主讲人

　　宁波诺丁汉大学商学院总支书记、广东招生组组长 戴一淼

　　直播通道

　　本场活动将全程进行直播，各位考生、家长可扫描上方二维码，提前预约收看访谈直播↑↑↑

　　如各位考生及家长有问题想要咨询，欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

　　走进宁波诺丁汉大学

　　宁波诺丁汉大学于2004 年经教育部批准，是中国第一所具有独立校园、独立法人资格的中外合作大学，引进英国诺丁汉大学的教学资源与质量保障体系，招收国内外本科生、硕士研究生和博士研究生，颁发英国诺丁汉大学学位证书及宁波诺丁汉大学学位证书、毕业证书。

　　宁波诺丁汉大学采用全英文教学，教材从英国诺丁汉大学引进，师资全部由英国诺丁汉大学选聘，采用英国诺丁汉大学教学质量保障体系，共享英国诺丁汉大学网络和教学资源，颁发英国诺丁汉大学学位证书。所有学生均有机会参加不同类型的海外学习项目。毕业生高质量升学就业，受到全球知名企业和顶尖学府的青睐。

　　出品：南方青春高考季

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第12期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235