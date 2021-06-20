直播预告|连线宁波诺丁汉大学，为你详解2021年招生政策

宁波诺丁汉大学采用全英文教学，教材从英国诺丁汉大学引进，师资全部由英国诺丁汉大学选聘，采用英国诺丁汉大学教学质量保障体系，共享英国诺丁汉大学网络和教学资源，颁发英国诺丁汉大学学位证书。

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6月20日下午，“南方青春高考季—2021年广东高考招生咨询会”将连线宁波诺丁汉大学招生官为你详解2021年招生政策。

直播看点

◆宁波诺丁汉大学基本情况介绍(区域优势、培养特色、教学成果、校园环境资源等)。

◆宁波诺丁汉大学在广东省的招生政策如何?(招生批次、招生专业、招生计划等)，与去年有何区别?

◆宁波诺丁汉大学专业设置是怎样的，有哪些优势学科/专业?

◆宁波诺丁汉大学近年来的毕业生就业情况/升学情况如何?学校在就业/升学方面有哪些方面的指导或帮助?

◆宁波诺丁汉大学转专业政策/奖学金政策。

时间

6月20日（本周日）14:30

主讲人

宁波诺丁汉大学商学院总支书记、广东招生组组长 戴一淼

直播通道

本场活动将全程进行直播，各位考生、家长可扫描上方二维码，提前预约收看访谈直播↑↑↑

如各位考生及家长有问题想要咨询，欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

走进宁波诺丁汉大学

宁波诺丁汉大学于2004 年经教育部批准，是中国第一所具有独立校园、独立法人资格的中外合作大学，引进英国诺丁汉大学的教学资源与质量保障体系，招收国内外本科生、硕士研究生和博士研究生，颁发英国诺丁汉大学学位证书及宁波诺丁汉大学学位证书、毕业证书。

宁波诺丁汉大学采用全英文教学，教材从英国诺丁汉大学引进，师资全部由英国诺丁汉大学选聘，采用英国诺丁汉大学教学质量保障体系，共享英国诺丁汉大学网络和教学资源，颁发英国诺丁汉大学学位证书。所有学生均有机会参加不同类型的海外学习项目。毕业生高质量升学就业，受到全球知名企业和顶尖学府的青睐。

出品：南方青春高考季