本科难进，专科不想去？这类考生，这四个选择值得关注！

在对比前两年各本科高校的最低投档排位，同时结合自身的选考科目的情况，去冲击一下接近自己成绩排位的省内外公办学校，并且也要选择填报一些冷门的专业组或专业，这样才会让你的冲上的概率高些。

在高考志愿填报时，总有一些考生比较烦恼，尤其是处于本科线末端的考生。想报读本科院校吧，这个分数确实很尴尬，稍有不慎就会掉入专科批次；退一步报高职院校，又觉得自己是本科线徘徊的考生，读专科不甘心。

无论是哪种选择和结果，提前做好升学规划非常有必要。本科压线考生，能冲上本科当然好，读不了本科，也要提前准备好高职院校作为保底，并规划好之后的升学路。

今天，我们就来一起看看这类考生有哪些途径可以升学。

选择本科院校时，民办为主、公办为辅

从历年的录取情况来看，绝大部分的本科压线生都是被民办院校录取，所以我们填报志愿时，应该是以民办为主、公办为辅。

在对比前两年各本科高校的最低投档排位，同时结合自身的选考科目的情况，去冲击一下接近自己成绩排位的省内外公办学校，并且也要选择填报一些冷门的专业组或专业，这样才会让你的冲上的概率高些。

然后合理选择符合自己排位的民办高校作为平稳的志愿。在这里强调一下，无论是填报公办学校还是民办学校，除了要看以往的录取排位，还要看他们今年有没有扩招，优先选择招生计划多的学校。

普通专升本考试读本科

除了要做好上述冲击本科院校的志愿规划，本科压线生也要考虑填报专科批次的高职院校。

高职院校的职业教育已经迎来了春天，国家已不断加大对职业教育的投入，逐步打破“唯学历论”的传统社会观念。对于本科压线生来说，冲不上本科院校，选择报读专科高职院校也是不错的选择，而且他们在填报专科学校时，无论是选择学校还是专业都有着较高的自由度，将来就业的前景不一定就比本科毕业生差。此外，他们还可以在专科就读期间，通过其他途径、考试升本科。

从2021年起，我省“普通高等学校本科插班生招生”更改为“普通高等学校专升本招生”，简称“普通专升本”。想报考普通专升本的学生，可在专科大三时报考本科院校的普通专升本考试，通过后进入本科院校深造2年，毕业可获得全日制本科文凭，符合条件可获得学士学位，文凭含金量高。

值得关注的是，广东省专本同校的高职院校有四所，分别是：广州华商职业学院、广州华立科技职业学院、广州松田职业学院、广州康大职业技术学院。读专科也能享受本科的资源待遇，学习氛围浓厚，升本相对而言更便捷。

三二分段专升本协同育人项目

试点高职院校以“三二分段专升本协同育人项目实验班”的名义，通过广东省夏季高考面向普通高中应往届毕业生开展招生，与本校其他专业同批次录取，单独编班。

试点专业实验班学生按五年人才培养方案要求，完成三年高职学段学习，各项考核合格并符合相关条件和要求的，获得试点高职院校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的实验班学生进入对口本科高校试点专业学习两年，符合相关条件和要求的，可获得试点本科高校普通本科毕业证书和学位证书。

大学生应征入伍，退役后免试读本科

高职（专科）毕业生及在校生（含高校新生）应征入伍，退役后并完成高职（专科）学业的前提下，从2022年起，可免试入读普通本科，或根据意愿入读成人本科。

记者|唐巧燕

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库成员陈锦辉

出品|南方青春高考季