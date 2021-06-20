2021年9月（第62次）全国计算机等级考试（NCRE）广东考区报考简章

2021年9月（第62次）NCRE考试时间为9月25-27日，每天8：00-19：00分批进行，考生参加考试具体时间以准考证上的时间为准。

全国计算机等级考试（National Computer Rank Examination，简称NCRE）是由教育部考试中心主办，面向社会，用于考查应试人员计算机应用知识和能力的全国性计算机水平考试体系。

一、考试时间及科目调整

（一）考试时间

2021年9月（第62次）NCRE考试时间为9月25-27日，每天8：00-19：00分批进行，考生参加考试具体时间以准考证上的时间为准。

（二）科目调整

1.从2021年3月考试起，停考二级Visual Basic语言程序设计（科目代码26）；新增二级WPS Office高级应用与设计（科目代码67）、三级Linux应用与开发技术（科目代码71）、四级Linux应用与开发工程师（科目代码46）等三个科目。四级Linux应用与开发工程师考试课程为“401、402”。

2.从2021年3月考试起，一级计算机基础及MS Office应用（科目代码15）、二级Access数据库程序设计（科目代码29）和二级MS Office高级应用与设计（科目代码65）等科目应用软件将升级到2016版（中文专业版），且需在考试机上安装IE9或以上版本。

3.从2021年3月考试起，一级、二级WPS Office科目应用软件将使用新版的教育考试专用版WPS Office软件。

4.有部分科目考试大纲进行了修订，2021年考试大纲及教程目录详见附件1。

二、报考事宜

（一）报考条件

报名者不受年龄、职业、学历等背景的限制，均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目。同次考试考生最多可报3个科目，不允许重复报考同一个科目。同次考试考生只能在同一省级承办机构报名，不允许跨省报考，否则将按违规进行处理。

考生报名时须填写有效身份证件号码，有效身份证件包括居民身份证（含临时身份证）、港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、护照。

（二）报名时间及方式

NCRE实行网上报名，报名时间为：2021年6月23日11:00至30日16:00。

（三）报考费用

根据广东省物价局、广东省财政厅《关于调整我省全国计算机等级考试费标准的复函》（粤价函〔2007〕470号），NCRE一级至四级的报考费为137元，报考费实行网上缴交。

（四）考生报名流程

考生登录全国计算机等级考试报名系统（https://ncre-bm.neea.cn或https://ncre-bm.neea.edu.cn），选择相应的考点进行网上报名、缴费，具体报名流程见附件2。

（五）考前准备

1.疫情防控

根据教育部考试中心《关于做好2020年下半年全国计算机等级考试工作的补充通知》（教试中心函〔2020〕62号）精神，所有参加考试的考生应注册“粤康码”，并在考前14天起，自行每日体温测量，填写“体温自我监测登记表”（见附件3，每位考生每科目1张），出现身体异常情况的要及时就医并报告。登记表在考试当天入场检查时上交考点保留3个月备查。

对考前身体状况异常和监测发现身体状况异常的考生，须由考点防疫副主考依据本地防疫工作要求,结合卫生健康部门、疾控机构和医疗机构意见，在保障广大考生和考试工作人员生命安全和身体健康前提下，综合研判评估是否具备参加考试的条件，凡不具备相关条件的考生不得参加本次考试。

如考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者、疑似患者、确诊病例密切接触者，或治愈未超过14天的病例、不能排除感染可能的发热患者，不得参加本次考试。

凡筛查发现考前14天内有境外或非低风险地区活动轨迹的，按当地政府有关疫情防控规定进行处理。

2.考生入场

考生入场将采用人脸识别身份验证，请考生严格按照考试时间配合考点做好人脸识别身份验证。

三、成绩与证书

（一）成绩

NCRE考试成绩由教育部考试中心统一组织评定，并以等第形式公布，分为优秀、良好、及格、不及格四等：90-100分为优秀、80-89分为良好、60-79分为及格、0-59分为不及格。成绩查询方式：

1.登陆中国教育考试网（http://www.neea.edu.cn/）查询。

2.关注广东省教育考试院官方微信号gdsksy查询。

3.登陆广东教育考试服务网（http://www.eesc.com.cn/）查询。

（二）证书

教育部考试中心统一设计、印制、颁发《全国计算机等级考试合格证书》。考试成绩优秀者，在合格证书上注明“优秀”字样；考试成绩良好者，在合格证书上注明“良好”字样；考试成绩及格者，在合格证书上注明“合格”字样。合格证书全国通用，其真实性、有效性可向教育部考试中心查询。

教育部考试中心已开通证书直邮服务，考生可登陆中国教育考试网（http://www.neea.edu.cn/）进行申请。如不申请证书直邮，考生可在成绩公布后自行向考点咨询证书领取事宜。

考生如对考试成绩、合格证书有疑问，可向考点提出复查或更换申请，由市招生考试部门汇总后报省教育考试院，其中成绩复查考生应在考试成绩公布后5个工作日内，向所在考点提出书面申请，逾期不予受理；合格证书更换各市应在考试结束之日起2个月内上报，逾期不予受理。

根据教育部考试中心有关规定，需补办合格证明书可登陆中国教育考试网（http://www.neea.edu.cn/），按有关指引进行补办申请。补办的合格证明书由教育部考试中心直接寄给申请人。