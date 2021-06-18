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广州华商职业学院——酒店管理学院，旅游通达天下，烹制精彩人生

2021-06-18 18:49 来源：南方网
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　　青春，就应该有梦，趁着年轻，走遍世界每个角落，尝遍各地美食，结交有趣的朋友，学习最世界上最先进的酒店管理理念，成就辉煌人生。

　　广州华商职业学院——酒店管理学院开设旅游管理、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺等4个专业，是广东省第一批省级高水平专业群建设单位。学院拥有一支结构合理、素质优良、适应现代职业教育发展的“双师”型教学团队。学院教学设施先进、实验设备精良，拥有全市首个具有独立运营资质的实体酒店管理学院（广州太阳城大酒店），投入巨资打造了占地8000平方米综合实训中心，可开展前厅服务管理、餐饮服务、中西烹饪、面点制作、宴会设计、茶艺等项目实训教学。全面采用真实环境、真实岗位、真实任务的“三真”实训教学模式。人才培养模式、课程设置、教学质量管理等方面与国际知名酒店管理学院接轨，并为学生提供众多海外实习工作及深造的机会。

　　学院特色

　　酒店管理学院是广东省第一批省级高水平专业群建设单位。学院坚持走产教融合之路，秉持理实一体、育训结合职教理念，建国内知名专业，创省内知名院系，培养具有现代旅游酒店餐饮类服务业类经营与管理人才。学院拥有一支优质“双师型”教学团队，拥有国务院侨务办授牌的“中餐繁荣基地”、广州粤菜师傅培训基地，拥有旅游酒店综合实训中心、旅行社模拟管理实训室以及理实一体的3D导游等实训室。学院以就业为导向，坚持“1+X”证书制度，课程与行业企业岗位对接，有专升本升学渠道，有澳大利亚等留学途径供学生选择。

　　海外惠侨工程——中餐繁荣基地

　　广州华商职业学院拥有“海外惠侨工程——中餐繁荣基地”，它于2017年9月由国务院侨办批复同意成立，是广州市唯一一家“中餐繁荣基地”。作为“海外惠侨工程”八大项目之一，国侨办于2014年推出的“中餐繁荣计划”，旨在提升海外中餐业水平，弘扬中华饮食文化，重点在健全海外中餐业组织和网络，通过学历教育、技术培训、在线授课等，支持海外侨胞中餐事业发展。广州华商职业学院中餐繁荣基地根据国侨办总体要求，致力于搭建5个平台：中餐教育培训平台、中餐对外交流平台、中华美食宣传平台、中餐发展研究平台以及中华美食的产业联盟平台。根据国侨办关于建设“中餐繁荣基地”精神，在省、市侨办领导的正确指导和大力支持下，华商教育集团廖榕就董事长高度重视中餐繁荣基地建设，在场地、资金、人员等方面不断投入，把太阳城大酒店划归为中餐繁荣基地运作平台，同时在校部实训大楼建成了“大粤菜厨艺实训中心”。

　　专业介绍

　　【旅游管理】

　　专业特色：本专业为全省高水平专业建设项目，采用“校企合作、工学结合，项目化教学”的人才培养模式，产、学、研协同，校内拥有怡众旅行社、3D导游模拟实训室、国际会议中心等实训基地，校外与广之旅、南湖国旅、金马国旅、安达旅行社、广州七彩澳游世界、珠海长隆、深圳欢乐谷等企业有实习合作关系，致力于培养导游服务、旅游企业经营与管理的高素质技能型人才！

　　口号：“旅游专业，为您打造健康美好休闲生活！”

　　培养目标：培养具备良好的职业道德和敬业精神，懂得旅行社经营管理、景区经营管理、旅游市场营销等基本知识，熟练掌握旅行社、景区、旅游企业等主要岗位操作技能和服务基本技能，能适应相关旅游服务企业发展需要的高素质技能型专门人才。

　　主要课程：旅游学概论、旅游服务礼仪、导游业务、导游基础知识、旅游英语、旅行社经营管理、旅游企业人力资源管理、旅游电子商务、网店运营与管理、旅游网络信息编辑、旅游微媒体写作、网络旅游产品设计、旅游微视频制作、旅游商务谈判、茶艺基础等。

　　就业方向：旅行社：中英文导游、海外领队、票务、销售、计调；景区：讲解员、票务、销售等其他服务与管理工作；游轮、航空服务；酒店：前厅、餐饮、销售等部门从事服务与管理工作。旅游电子商务领域：从事旅游经营与管理、导游、计调、策划、旅游电子商务等岗位工作。同时还可以担任酒店相关管理人员、涉外企业市场营销人员、商务文秘人员、各类企事业单位及各类会务中心的高级文员等。

　　【酒店管理与数字化运营】

　　专业特色：酒店业蓬勃发展，前景广阔；本专业为校级特色专业，重视学生形体礼仪、沟通能力、协调能力及创意意识的培养；拥有附属酒店管理学院1所；安排学生赴上海、广州、杭州等国际5星级酒店实习及工作。

　　培养目标：培养德、智、体、美等全面发展，具有良好的职业道德素质，优秀的人际交往能力和创新能力；掌握扎实的现代服务业专业的酒店管理知识；具有在生产、建设、服务、管理一线的从事酒店餐饮行业有关工作的高素质技术型专门人才。

　　主要课程：现代酒店管理、酒店英语、前厅客房服务与管理、餐饮操作与管理、酒店服务礼仪、会展服务与管理、顾客关系与营销实务、酒店人力资源管理。

　　就业方向：主要在高星级酒店前厅、餐饮、客房部、人力资源、市场营销、客户管理等部门的服务与管理工作；高尔夫球会、豪华游轮、度假村、旅游景点、餐饮企业等行业的服务与管理工作。

　　【烹饪工艺与营养（两方向）】

　　专业特色：本专业坚持实施“一平台、双主体、三融合”及“五对接”的校企一体化育人培养模式。依托中餐繁荣基地中餐教育培养平台，利用名店名厨联谊会交流粤菜师傅培训经验，深化校企合作双主体、双身份的学徒制培养模式，融通校企教学团队、开放校内实训平台，共建校企合作基地，促进产、教、研三融合育人工作，培养高水平烹饪人才，传承粤菜文化，打造名牌专业。

　　口号：“技能烹天下，美味调人生”

　　中西餐工艺与制作方向

　　培养目标：培养德、智、体、美等全面发展，具有良好的职业道德素质，一定的人际交往能力和创新能力；掌握现代烹饪专业知识、扎实的中西餐烹饪技术；具有在生产、建设、服务、管理一线的从事烹调工艺专业有关工作的高素质技术型专门人才。

　　主干课程：烹调工艺学、中餐工艺与实操、西餐工艺学、冷拼与食品雕刻技艺、烹饪原料学、面点工艺学、创新菜点开发与设计、粤菜制作工艺、烹饪营养学、宴会设计与管理、餐饮管理等。

　　就业方向：高星级酒店、中高档餐饮企业、豪华游船的中西式烹调师、面点师、餐饮部主管、经理等，也可从事烹饪教育工作；以及与烹饪相关的技术开发、厨房管理、市场营销等工作。

　　营养与药膳方向

　　培养目标：培养德、智、体、美等全面发展，具有良好的职业道德素质，掌握营养分析、营养配膳与制作、功能性食品开发与研究，科学引导人们的膳食结构；能够从事营养食品分析、食品质量控制、营养配膳与设计、烹饪制作和管理工作的高素质技能应用型人才。

　　主干课程：烹调工艺学、中医学概论、烹饪原料学、烹饪营养学、营养配餐与设计、药膳制作、面点工艺学、公共营养师、粤菜烹调工艺、营养菜点开发与设计等。

　　就业方向：高星级酒店、营养餐厅、大型医院、疗养院、各级医疗保健机构、福利机构的烹调师、公共营养师、膳食指导师、营养配餐员、餐饮食品安全控制与管理等。

　　【中西面点工艺（两方向）】

　　专业特色：专业致力于培养适应现代餐饮业发展要求，培养适应地方经济建设和社会经济发展需要的，掌握较为系统的中西面点工艺专业知识。培养从事中、西式面点制作、面点创新开发、厨房管理等高素质、技术管理型人才。

　　中式面点方向

　　培养目标：本专业培养理想信念坚定、德技并修、全面发展，具有一定的科学文化水平、良好的职业道德和工匠精神、较强的就业创业能力，具有支撑终身发展、适应时代要求的关键能力，掌握中式面点专业知识和技术技能，面向品牌餐饮企业、中式点心连锁企业、食品加工企业及各类企事业单位餐饮服务部门的面点制作、营养配餐、厨政管理、门店管理等岗位群，能够从事现代餐饮生产与管理、营养配餐、中式面点营销与产品研发等工作的高素质技术技能人才。

　　主要课程：食品营养与卫生、面点工艺学、中式面点制作、糕饼装饰工艺、糖艺制作、冷拼与食品雕刻、宴席设计等。

　　就业方向：本学院是国家中餐繁荣基地，优 秀生可去国外实习。学生可根据个人发展定位，在校期间可考取中级中式面点师等职业资格证书，毕业后能够在大中型酒店、餐饮企业及创新中式面点设计开发及管理工作。晋升职位有中点厨师长、行政总厨、餐饮总监、品牌餐饮企业饼房、中点连锁企业（门店）、食品加工企业生产技术人员；门店店长、饼房主管、中职校实训指导老师等，也可自主创业。

　　西式面点方向

　　培养目标：本专业培养理想信念坚定、德技并修、全面发展，具有一定的科学文化水平、良好的职业道德和工匠精神、较强的就业创业能力，具有支撑终身发展、适应时代要求的关键能力，掌握烘焙专业知识和技术技能，面向品牌餐饮企业、西点连锁企业、食品加工企业及各类企事业单位餐饮服务部门的烘焙产品制作、厨政管理、门店管理等岗位群，能够从事现代餐饮生产与管理、烘焙营销与产品研发等工作的高素质技术技能人才。

　　主要课程：食品营养与卫生、烘焙工艺学、西式面点制作、蛋糕与面包制作技术、糕饼装饰工艺、巧克力制作工艺、糖艺制作、裱花工艺、宴席设计等。

　　就业方向：本学院是国家中餐繁荣基地，优秀生可去国外实习。学生可根据个人发展定位，在校期间可考取中级西式面点师等职业资格证书，毕业后能够在大中型酒店、餐饮企业及西饼房、烘焙食品企业从事中、西点生产技术、设计开发及管理工作。晋升职位有西点厨师长、行政总厨、餐饮总监、品牌餐饮企业饼房、西点连锁企业（门店）、食品加工企业生产技术人员；门店店长、饼房主管、中职校实训指导老师等，也可自主创业（糕点饼房）。

编辑： 罗予岐

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