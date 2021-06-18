广州华商那些你不知道的事，第一个你未必知道

今天就带你去看看广州华商那些你不知道的事。

距离夏季高考成绩公布还有一段时间，在焦急等待成绩的同时，你一定了解了不少学校的信息，但这所院校——广州华商职业学院，你真的了解吗？今天就带你去看看广州华商那些你不知道的事。

近三年录取分数线及排位情况

小伙伴们最关心的就是多少分可以上广州华商，也是很多考生问得最多的问题，小编整理了我校近三年的录取分数线和排位情况↓↓↓

该校近几年夏季高考招生计划逐年增长，但几乎都一次性满档，投档分随着招生人数的变化也有所变化。

2021年夏季高考招生计划公布

2021年该校生源持续火爆，深受考生喜欢，2021年共有9000个计划，春季高考已完成6098个计划，夏季高考有1742个招生计划（广东省1252个，省外490个），想来广州华商的你，夏季高考不可再错过了哦。过了省控线，第一志愿填报冲广州华商，录取机会很大喔，同时也要遵循“冲、保、稳”的原则，进行科学的志愿填报，选好保底的学校。

一、省内招生计划

PS：具体以省教育考试院公布为准

二、省外招生计划

2021年夏季高考广州华商职业学院面向山西、安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆，共12个省/自治区招生。

PS：具体以各省教育考试院公布为准

注：

1.我校在每个省的招生院校代码不一样，请填报我校的考生注意查看；

2.每个省的省控线和志愿填报时间不同，请以各省教育考试院通知为准；

3.只要过了当地专科批次省控线，即可第一志愿填报我校；

4.我校在省外并未投放所有专业，可先填报其中一个专业（同学院），报到入学后再转到想学习的专业即可。

51个专业任选，第一专业录取

广州华商职业学院现设有9个二级教学院，共有51个招生专业（含校企联合培养2个、国际班2个、海外创新班1个），已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类等多种专业类型供考生选择。

十大特色专业分别是：大数据与会计、金融服务与管理、电子商务、市场营销、旅游管理、计算机网络技术、汽车检测与维修技术、中药学、（国控专业）学前教育、艺术设计。

2021年广州华商职业学院根据社会市场人才需求，申报通过新增专业8个，分别是：早期教育（国控专业)、金融科技应用、软件技术、化妆品经营与管理、眼视光技术、人物形象设计、智能控制技术、电气自动化技术。填报这些专业，你就是第一届学生哦。

广州华商职业学院没有设立专业分，都是按照第一专业录取的，遵循考生的第一专业志愿。我校2021年夏季高考各科类都只设置一个专业志愿组，专业之间的计划数是可以相互调整的，满足第一志愿填报我校的考生。

例如：大数据与会计专业有30个计划，有20名符合录取资格的同学填报，还有10个空余计划，而金融科技应用有20个计划，有30名符合录取资格的同学填报，多出10名考生。那么就会把大数据与会计专业空余的10个计划调整至金融科技应用专业，使金融科技应用专业的30名考生都能够被录取。

所以，小伙伴们将自己喜欢的、想就读的专业放在第一志愿即可，只要被我校录取，都是按照第一专业录取。