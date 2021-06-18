广州华商职业学院2021年夏季高考省外招生计划公布

今年该校面向全国的12个省/自治区招生，让我们一起来看看省外招生计划吧。

广州华商职业学院2021年夏季高考省外招生计划来了！

为了响应国家号召，今年该校面向全国的12个省/自治区招生，让我们一起来看看省外招生计划吧↓↓↓

PS: 具体专业计划以各省教育考试院公布为准

注：

1.该校在每个省的招生院校代码不一样，请填报该校的考生注意查看；

2.每个省的省控线和志愿填报时间不同，请以各省教育考试院通知为准；

3.只要过了当地专科批次省控线，即可第一志愿填报我校；

4.该校在省外并未投放所有专业，可先填报其中一个专业（同学院），报到入学后再转到想学习的专业即可。

选择广州华商职业学院，可入户广州

选择广州华商职业学院可以将户口迁移到广州。入户广州，从此你就是广东靓仔靓女啦~

选择广州华商职业学院，尝遍天下美食

广州有句老话：

“地上爬的，除了桌椅，背脊向天的都可以吃；天上飞的，除了飞机，只要能飞的也可以吃。”

作为南方一线城市，广州汇集天下美食。不管是中国东西南北各大菜系，还是全世界各种美食，应有尽有，只有你想不到的，没有你吃不到的。

本专同校区，升学更便捷

广州华商职业学院与广州华商学院（原广东财经大学华商学院）同在一个校区，资源共享，学习氛围浓厚，升学更便捷！

读专科也能享受本科的资源待遇，而且选择华商职院，升本更容易、更便捷哦。

2020年华商职院报考专插本有665人成功被录取，升学率达20.64%，名列前茅。

地处广州市副中心，就业更优越

华商职院地处于广州副中心增城区

小编在介绍地理位置之前

想跟大家唠一唠为什么要来大城市读书的原因了

到大城市读书的原因

1.去大城市，可以接触更多优秀的人

2.去大城市，可以开拓思维；让自己的思维领先，甚至走在时代前列

3.去大城市，那里还有更多的资源；更多的机会和更多的可能

4.去大城市，有更顶级的人，更领先的思维；更多的资源、机会和更大的可能；这些都是在大城市读书可以有，而在小城市读书可能感受不到的。

看完之后的你有没有感触很深呢？其实在大城市读大学，收获最大的就是，更多机会接触到更多优秀的企业。

近五年毕业生就业率名列同列院校的前列，初次就业率都在97%以上，比广东省平均水平高出2个百分点，2020年就业率高达98.29%。

一直以来，广州华商职业学院重视学生毕业后的就业工作，从校企合作、就业指导、企业宣讲会、校园招聘会等环环相扣，为学生在毕业时能够尽快就业做好各项服务。并被评为“中国职业教育就业百强”“就业优质服务先进单位”等殊荣。

地利位置更有优势，交通更加便利

广州华商职业学院位于广州市增城区，地理位置优越，深圳、惠州、东莞环绕，校门口有车直达，环珠三角线G94就在学院的旁边，而且地铁21号线全线开通。

你可能不知道，华商职院距离地铁21号线坐公交只需10分钟；

你可能不知道，珠三角环线G94“荔城收费站”，就在华商西南侧，距离华商只有2.3公里；

你可能不知道，走出华商门口就有前往广州东站、燕塘地铁口的大巴，到达也只需40分钟。

校园环境更优美，教学设备更齐全

大学的诗情画意在哪里，是精致的校园生活，是校道的幽静和美丽，是学子的朝气蓬勃，是他的关心与爱护。

在这里拥有齐全的教学设施，在这里你可以学到更多的知识，在这里培养出了一批批应用型人才。大学里所有的美好，华商职院都能给你。

校园文化多样更精彩

作为优秀的高校怎么能没有丰富万千的晚会呢。作为千万学子向往的大学，怎么能少了展现自我的舞台呢。纵使繁华终落尽，华商职院也要给你无限的舞台。

国际化办学更独特

广州华商职业学院目前开展2个国家的国际班，分别为“2+1+2”中澳学分互认国际班、“3+1”中英学分互认国际班和海外创新班。

符合毕业条件者均可免试入读国外本科哦，按照课程规定顺利毕业可获对应大学的本科学历证书。

为了与海外课堂共融，华商职业学院还引入外教授课，外教老师以轻松活跃的课堂教学氛围，技巧与实战并重的授课方式，更好地帮助学生击破薄弱环节，快速提高成绩。