广州华立科技职业学院——城建学院2021夏季六大热门专业招生

学院实验与实训设备齐全，施行“1+X”职业技能证书人才培养模式，即学历证书+若干职业技能等级证书。

广州华立科技职业学院——城建学院成立于2010年，现由建筑管理系和建筑工程系组成，开设建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、建筑设计、水文与工程地质、地质调查与矿产普查等六个专业。城建学院坚持立足于行业，产、学、研深度融合，服务粤港澳大湾区经济，以培养高素质技能型专业人才为根本任务。10多年来为广东省建设行业输送了大量人才。学院拥有一支专兼职结合的创新型双师型教师队伍，副高及以上职称的教师比例达85%，近60%教师拥有相关职业技能资格证书。

学院实验与实训设备齐全，施行“1+X”职业技能证书人才培养模式，即学历证书+若干职业技能等级证书。目前该院已成为全国建筑信息模型（BIM）职业技能考证试点单位。同时，学院与多家知名企业进行校企合作，目前学校与高标建筑有限公司成立了学校首个华立—高标“建筑技术与服务产业学院”。校企深度合作项目有现代学徒制、订单班、技能大师工作室等。近三年学生就业率高达98.10%，专业就业前景广阔。

招生计划

专业介绍

【水文与工程地质】

水文与工程地质专业服务于城市楼宇、道路桥梁、地下工程、隧道、港口码头、水文环境等产业，是粤港澳大湾区建设的人才支撑，是工程建设不可或缺的专业，学生就业面广，待遇高。

学院建有岩石鉴定、矿物鉴定、工程测量、土工测试、工程勘察、四探编录、水文测试、工程与环境物探、计算机、数据处理等实训室，与省内外广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司，中测科技（广州）有限公司等企业建有校企共建生产性实习实训基地，师资力量雄厚，是学子学习水文与工程地质理想场所。

培养目标：

培养具有一定的科学文化水平、良好的职业道德和工匠精神，掌握水文与工程地质专业基本知识和技术技能，面向工程勘察和工程技术与设计服务行业，能够从事水文地质勘察、工程地质勘察、环境地质调查、地质灾害调查、岩土施工管理、桩基施工、地基处理、岩土测试与检测等工作，具有良好的职业素养和创新精神，能传承地质文化，发扬“三光荣”地质人精神的德智体美劳全面发展的有可持续发展能力的技术技能人才。

主干课程：

《岩土工程勘察》、《工程地质调查》、《水文地质勘察》、《地质灾害调查与评价》、《土力学与地基基础》、《地基处理与基础工程施工》

就业方向：

主要从事的专业领域有：

1. 城市房屋建设工程的工程勘察、基础施工、边坡防护等；

2. 城市空间规划、国土资源管理等；

3. 道路、桥梁的工程地质勘察、施工、项目管理等；

4. 地下工程、地铁道的工程勘察、施工、现场管理等；

5. 港口、码头等特殊工程的工程地质勘察、施工、管理等；

6. 地下水资源勘察、开发、利用、管理等；

7. 土地复垦、环境保护、地质灾害的预防、勘查、灾害治理等；

8. 土力学测试、水资源检测、水质鉴定等；

9. 工程检测、工程放样、工程施工、土木工程监理、项目管理等。

【地质调查与矿产普查】

地质调查与矿产普查专业服务于国土资源、有色金属、能源、矿山、水文、环境、城市建设等产业，是国家紧缺专业，就业好，待遇高。

学院现建有岩石鉴定、矿物鉴定、宝玉石鉴定、显微鉴定、矿床、古生物鉴定、工程测量、计算机、MapGis等实训室，与省内外广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司，中测科技（广州）有限公司等企业建有生产性实习实训基地，同时学校集团拥有世界级的大型铷矿资（铷是一种稀缺战略资源，市场价格高达19.5亿元/吨，比黄金还珍贵，国防工业、航天航空工业、能源工业、生物医学、食品工业等高新技术领域显现出广阔的应用前景和市场需求，战略意义重大），有效保证了学生学习、生产实践和就业。

培养目标：

培养拥护党的基本路线，思想政治坚定，德智体美劳全面发展，适应地质勘查行业的地质调查员职业岗位群需要，掌握一定的基础地质及野外工作知识，熟练掌握地质调查和矿产勘查等技术技能，具有良好的人文素养与创新意识，具备地质“三光荣”精神以及精益求精的工匠精神，能从事区域地质调查、矿产勘查、水工环调查等工作的高素质技术技能人才。

主干课程：

《岩石鉴定》、《矿物鉴定》、《构造地质分析》、《区域地质调查工作方法》、《矿床特征分析及评价》、《固体矿产勘查技术》

就业方向：

主要从事的专业领域有：

1. 矿产资源勘查、开发、利用、贸易等；

2. 国土空间规划、国土资源管理等；

3. 水资源勘探、开发、利用、管理、保护等；

4. 宝玉石鉴定、加工、营销等；

5. 城市管廊、地下管网勘查等；

6. 地质灾害的预防、勘查、灾害治理等；

7. 土地复垦、环境保护等；

8. 矿山地质调查、建设、管理、有色金属加工等；

9. 城市道路、桥梁、房屋建设的地质工程勘察、工程监理等。

【工程造价】

工程造价（Engineering Cost）是指进行某项工程建设所花费的全部费用，其核心内容是建设工程项目的投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。

培养目标：

培养拥护党的基本路线，德智体美劳全面发展，适应建筑行业发展的需要、掌握工程预算、工程现场管理、工程资料管理技术理论和应用技术；具备工程预算、工程现场管理、工程资料管理能力，能够从事建筑工程行业的工程预算、工程现场管理、工程内业管理等岗位工作的高素质技术技能人才。

主干课程：

《建筑工程定额计量与计价》、《工程量清单计量与计价》、《BIM原理及应用》、《工程经济学》、《建筑施工技术》、《房屋建筑学》、《建筑施工组织》、《工程项目管理》、《工程造价管理》、《工程招投标和合同管理》、《安装工程预算》、《工程造价电算化》、《建筑制图与识图》、《建筑CAD、《建筑材料》。

就业方向：

学生毕业后能够在工程（造价）咨询公司、建筑施工企业（乙方）、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门（甲方）等企事业单位，从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预（结）决算、工程成本分析、工程咨询、BIM建模、工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持等工作。

【建筑设计】

建筑设计是一门艺术学科，因为它涉及到许多对美学的培养和熏陶，可以称得上是一门建筑艺术。所以建筑设计要学的东西有很多，不光要学习现代建筑的发展，还要将它同其他许多学科互相渗透，这样才能成为大师。只有在这方面了解的多了，掌握的专业知识多了，才能在建筑行业有自己的独特见解。涉及到建筑力学，空间学等专业学科，强调以实践的精神展开对建筑现象的深度思考与设计创新实践。

培养目标：

培养拥护党的基本路线，德智体美劳全面发展，适应建筑行业发展的需求，掌握建筑设计、城市设计、室内设计等方面的知识和专业技能，具备各项设计技能、建筑策划与管理能力，能够从事建筑工程行业的建筑设计、建筑策划、建筑管理等岗位工作的高素质、高技能型人才。

主干课程：

《建筑设计基础》，《室内设计基础》，《建筑Sketchup》，《建筑施工图设计》，《建筑设计》，《建筑绘画与表现技法》，《绿色建筑节能设计》，《民用建筑设计与构造》。

就业方向：

面向建筑设计行业（领域），可广泛就业于各地的建筑设计院，建筑设计事务所和建筑企业事业机构。从事中小型民用建筑设计建筑表现(建筑效果图、建筑动画、建筑模型等的设计与制作)、建筑工程施工、建筑CAD、建筑材料管理、建筑材料试验、建筑施工监理、建筑工程资料管理、房地产开发等工作的高素质通用复合型专业人才。

【建筑工程技术】

本专业培养具有建筑工程设计、施工、管理、质量检测、业内资料整理、监理、测量、施工组织设计及编制工程概预算能力的高素质技能型专门人才。使学生具有一定的岗位职业能力，从事建筑工程施工技术与管理工作。以建筑工程管理部门和建筑工程施工企业为主，可担任施工现场材料管理员、安全员、预算员、资料员、质量检测员、建筑工程施工技术员等，从事建筑工程施工及管理工作，材料检测、钢筋抽筋、内业资料整理、工程监理、测量放线工作，施工组织设计及编制工程概预算等工作，承担建筑工程方面具体的设计工作，建筑工程施工指导及质量检测工作。

培养目标：

本专业培养具有建筑工程设计、施工、管理、质量检测、业内资料整理、监理、测量、施工组织设计及编制工程概预算能力的高素质技能型专门人才。使学生具有一定的岗位职业能力，从事建筑工程施工技术与管理工作。以建筑工程管理部门和建筑工程施工企业为主，可担任施工现场材料管理员、安全员、预算员、资料员、质量检测员、建筑工程施工技术员等，从事建筑工程施工及管理工作，材料检测、钢筋抽筋、内业资料整理、工程监理、测量放线工作，施工组织设计及编制工程概预算等工作，承担建筑工程方面具体的设计工作，建筑工程施工指导及质量检测工作。

主干课程：

《建筑制图与识图》、《建筑材料》、《房屋建筑学》、《建筑力学与结构》、《建筑施工技术》、《钢结构》、《工程测量》、《建设工程资料管理》、《工程项目管理》、《建筑CAD》、《建筑施工组织》、《BIM原理及应用》、《土力学与地基基础》。

就业方向：

工程技术方向

代表职位：施工员、建筑工程师、结构工程师、技术经理、项目经理等。

代表行业：建筑施工企业、房地产开发企业等。

典型职业发展：施工员/技术员-助理工程师-工程师-高级工程师、标段负责人-技术经理-项目经理/总工程师

设计、规划及预算方向

代表职位：项目设计师、结构审核、城市规划师、预算员、预算工程师等。

代表行业：工程勘察设计单位、房地产开发企业、交通或市政工程类机关职能部门、工程造价咨询机构等。

典型职业通路：预算员-预算工程师-高级咨询师

【建设工程监理】

建设工程监理专业是指培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理和服务第一线需要的，品德高尚，举止文雅，知识结构合理，操作技能高，上岗速度快，适应能力强，发展后劲足，具有创新创业能力和良好的心理素质及健康的体魄的工程管理人才。

培养目标：

本专业主要培养学生良好的职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展能力，熟悉交通土建工程监理基本理论知识，掌握从事交通土建工程项目现场技术监理、试验检测、工程造价、养护管理等专业核心能力，培养能适应现代化工程建设一线需要的高素质技术技能人才。

主干课程：

《建筑工程制图与识图》、《房屋建筑学》、《建筑CAD》、《工程测量》、《建筑材料》、《建筑力学与结构》、《建筑施工技术》、《建筑施工组织设计》、《地基与基础》、《建筑工程质量控制》、《BIM原理及应用》、《建设工程监理》、《建筑工程概预算》、《建筑设备》等。

就业方向：

学生毕业后可在监理公司、建筑施工企业、企事业单位基建管理部门、房地产公司、装饰装潢公司、设计单位和咨询公司等从事监理员、施工员、材料员、质检员、安全员、造价员、制图员及设计、BIM技术员等岗位的工作。毕业生从事专业工作达到规定年限后，可报考国家注册监理工程师、注册建造师、注册造价工程师等，可在建筑工程施工企业、房地产开发公司、建设监理公司、工程咨询公司等单位从事测绘、工程监理、工程管理等工作。

校企合作产教融合

学院与多家知名企业进行校企合作，如：中咨工程管理咨询有限公司、广东重工建设监理有限公司、中天建设集团有限公司、广东世纪达建设集团有限公司、深圳市居众装饰设计工程有限公司、广东华立地产集团有限公司、深圳市中装建设集团股份有限公司、广州市吉华勘测股份有限公司、广州建筑工程监理有限公司、广西建工集团第四建筑工程有限责任公司等。目前学校与高标建筑有限公司联合共建现代产业学院，校企深度合作项目有现代学徒制、订单班、技能大师工作室等。

办学特色

1.师资队伍符合高职特点。

拥有专兼职结合的创新型双师型教师队伍，副高及以上职称的教师比例高达85%，有教授、副教授、高级工程师、讲师等，人员结构合理。

2.“课、证、岗、赛”四位一体协同育人。

将课程、职业技能考证、岗位技能知识、技能竞赛融为一体，有利于培养学生的专业知识、动手能力和团体合作精神，提高学生的综合能力。

3.“1+X”职业技能证书人才培养模式。

学院为1+X建筑信息模型（BIM）初级、中级试点院校和考点，已连续两年组织相关考证考试。除此之外，还组织学生参加建筑类施工现场人员考证，包括施工员、资料员、材料员等十三员考证。

4.产、学、研融合，校企深度合作。

校企共建产业学院、技能大师工作室，与企业共同合作开设建筑工程技术创新班，实现校企共同育人。

优秀教师

罗远明，中共党员，高级工程师，注册监理师，注册造价师，一级建造师，工学学士。曾长期在国有企业从事工程施工、监理、造价管理等工作，有三十余年现场实践及项目管理经验。

2015年起入职广州华立科技职业学院城建学院，将工作经历及丰富的实践经验融入教学中，通过案例教学，形象生动，深入浅出，融知识于趣味中，收到良好的教学效果。

李贝贝，中共党员，研究生学历，讲师。2015年7月参加工作，现任城建学院建筑工程系系主任，主要教授BIM原理及应用，土力学与地基处理等课程,教学和科研能力强，曾被评为广州华立科技职业学院优秀党员、优秀教师。

罗运洪，中共党员，高级工程师。1992年毕业后分配到中国有色金属工业第十六冶金建设公司，2005年通过人才引进到广东水电二局股份有限公司。

2017年在广州华立科技职业学院城建学院从事教学工作至今。在工作中认真负责，积极进取，在教学过程中能把工程中的施工工艺、造价、管理、设计等知识和教材内容紧密结合起来，做到案例教学。

马芳，高级工程师，多年来从事工程造价管理工作，教学经验丰富。在教学中注重学生职业素质的培养，着重学生职业能力的提升，教学教法灵活，理论与实践教学相结合，深受学生欢迎。

优秀毕业生

陈唐标，中共党员，城建学院2019届建筑设计专业毕业生。

在校期间担任班级团支书、城建学院党建小组副组长、城建学院团总支学生会外联部部长。曾被评为“广州华立科技职业学院优秀军训生”、“优秀学生干部”荣获“优秀学生一等奖学金”。在校期间开始创业，并积极参加创新创业比赛，曾获得“广东省第一届民办高校创新创业大赛三等奖”。

现担任广州湛海贸易有限公司CEO、乐易创（广州）信息科技有限公司总经理、湛江生蚝产业协会第一届副会长。

黄超威，中共党员，城建学院2020届建筑设计专业毕业生。

在校期间担任班级团支书、城建学院团总支学生会主席。曾获得广州华立科技职业学院优秀学生一等奖学金，荣获2019年国家奖学金。被评为共青团广州华立科技职业学院委员会“杰出学生会主席”、 “优秀团学干部标兵”，“优秀毕业生”。毕业后在深圳市利国装饰材料有限公司业务部担任负责人。

欢迎大家报考城建学院！

2021夏季高考咨询渠道

广州校区

020-82906888

020-32801002

020-32801003

云浮校区

0766-8282968

0766-8282918