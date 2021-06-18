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广州华立科技职业学院2021年夏季招生计划公布

2021-06-18 18:49 来源：南方网
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　　广州华立科技职业学院招生代码：13928。

　　2021年夏季高考招生计划

　　广州华立科技职业学院今年招生总计划数为10800人，夏季高考招生计划为6258人，其中广东省内计划数为5600人，省外计划数为658人。

　　注： 广东省内招生计划以《广东省2021年普通高校夏季高考统一招生专业目录》为准；省外招生计划以各省市公布的招生专业目录为准。

　　华立省内招生计划

　　省外招生计划

　　温馨提示：

　　1.华立在各省的招生院校代码、最低录取分数线和志愿填报时间不一样，请考生以各省教育考试院通知为准；

　　2.考生达到当地专科批次最低录取分数线，即可第一志愿填报我校；

　　2021新增七大专业

　　中医学、中药学、康复治疗技术、电气自动化技术、输配电工程技术、新能源汽车技术、体育运营与管理 等七个新专业全部通过省教育厅和教育部审批。

　　2020年夏季高考招生录取最低分数线

　　文科类：总分160分

　　理科类：总分160分

　　体育类：文化总200分，体育术科185分

　　美术类：文化总190分，美术术科150分

　　温馨提示：以上分数线为2020年分数线，仅供参考！

　　咨询渠道（咨询电话）：

　　广州校区

　　020-82906888

　　020-32801002

　　020-32801003

　　云浮校区

　　0766-8282968

　　0766-8282918

　　学校简介

　　广州校区 广州华立科技职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高职院校。学校始建于1999年6月，至今已有20余年办学历史。广州校区坐落于全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区的广州增城区，与著名的北汽集团华南基地隔路相望，交通便利、四通八达。

　　云浮校区 经广东省人民政府批准，广州华立科技职业学院在云浮新区设立分校区，于2018年9月开始招生。校区到南广高铁云浮东站仅需5分钟车程（到广州仅需40分钟），毗邻广东药科大学云浮校区。交通便利，环境优美，云浮校区位于云浮高新技术开发区内，具有对接产业的天然优势，校区总投资15亿元。

　　校企合作

　　学校近年来在产教融合、校企合作方面所作出来的大胆探索和勇于创新，是深化教学改革，坚持双主体育人，让行业企业参与教学教育的全过程。坚持校企联合办学，定向培养高素质技术技能型人才，近年来学校采取走出去和请进来的方法，与企业签订联合办学协议。

　　学生社团

　　学校共有8大院级组织，46个学生社团，在这个大家庭里，你可以交到志同道合的朋友，你会在这里收获到很多欢乐。

　　学生宿舍

　　学校宿舍外围环境优美，鸟语花香，宿舍有两人、三人、四人、六人和八人间。每个宿舍均配备空调、独立卫生间和浴室，宿舍内每人拥有独立网络接口、无线Wi-Fi全校覆盖。

　　学校饭堂

　　学校配有大型学生中餐厅、西餐厅。食堂环境优美，选择丰富。另外，学校内具有购物中心、银行、医务室等生活设施，以我校学生为主体的创业街延伸在学生宿舍群内。

　　学校周边

　　学校位于广州市增城区，地理位置优越，深圳、惠州、东莞等珠三角城市环绕，距离地铁站10分钟，地铁21号线直达广州市区。

　　云浮校区5分钟抵达云浮东高铁站，校门口设有公交车站，方便出行。

编辑： 罗予岐

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