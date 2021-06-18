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广财大2020年新增3个招生专业，录取原则有调整！

2021-06-18 08:55 来源：南方网 杜玮淦
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　　高考招生季又来了！近日，记者从广东财经大学了解到，该校今年计划招生8200 人，较去年基本保持一致。其中，广东省内招生计划 7356 人（含历史类2341 人，物理类 4441 人，艺术类 544 人，地方专项 30 人）。

　　新增3个招生专业

　　今年，广财大新增数字经济、网络与新媒体、供应链管理3个招生专业；新建智能财会管理学院、人工智能与数字经济产业学院、人力资源学院3 个学院，涵盖会计学（智能会计）、审计学（智能审计）、财务管理（智能财务）、税收学（智能税收）、计算机科学与技术、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、数字经济、人力资源管理、劳动与社会保障等10 个招生专业。

　　今年广财大设置有 11 个院校专业组，分别为“普通历史类”“普通物理类”“历史类（化学 / 地理）”“物理类（化学 / 地理）”“美术与设计学类”“广播电视编导类”“艺术校考类（播音与主持艺术）”“历史类（中外联合培养项目班）”“物理类（中外联合培养项目班）”“物理类（地方专项）”“物理类（地方专项，化学 / 地理）”。

　　采取“分数优先”专业录取原则

　　学校今年的专业录取原则有重点调整，从以往的“志愿优先”调整为“分数优先”；即根据各省（区、市）投档规则出档后，普通类（含历史 / 文科类、物理 / 理科类、中外联合培养项目班、地方专项等）、美术类统考专业分档时，按照“分数优先”的录取原则录取考生，先安排排位高的考生第一专业志愿，若该专业额满，再逐一查看该考生后续专业志愿；因此，考生在填报学校专业志愿时，在填报好兜底专业志愿的前提下，可大胆填报心仪的专业，包括热门专业。

　　今年该校广东省招生计划增加了 84 人，普通历史类和普通物理类院校专业组的招生专业与去年文、理科的招生专业变化不大，加上今年考生在本科录取批次可以填报 45 个院校专业组，建议普通历史类排名 22000 以内，普通物理类排名 70000 以内的考生可大胆冲报。

　　【记者】杜玮淦

　　【通讯员】陈光团 罗玉燕 蒋晓薇

编辑： 罗予岐

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