大家都在问|“本科线上下志愿填报应该怎么办？”

志愿填报合理，则可以稳稳的幸福了，但是稍有不慎，则落榜风险还是很大的。

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每年高考中，总有一些学生的分数比较“尴尬”，在某个批次的分数线徘徊。这类考生呢，我们可以统称为“压线生”。对于他们来说，往往会在志愿填报时遇到进退两难的困惑。

志愿填报合理，则可以稳稳的幸福了，但是稍有不慎，则落榜风险还是很大的。

压线生怎么报志愿更妥当？在每年的高考志愿填报期间这也是很多家长关注的焦点。

问：我家孩子的成绩一直是在本科线上下徘徊，请问老师对这个分数段考生志愿填报有何建议？

答：首先要摆正心态，降低期望值，科学分析，找准定位，合理选择。其次，要注重公办与民办结合，省内与省外结合，合理利用“选科”优势，兼顾冷门专业。

从历年的录取情况来看，绝大部分的本科压线生都是被民办院校录取，所以我们填报志愿时，应该是以民办为主、公办为辅。

可对比前两年各本科高校的最低投档排位结合自身的选考科目的情况，去冲击一下接近自己成绩排位的省内外公办学校，可选择填报一些冷门的专业组或专业，这样冲上的概率会更高些。

然后合理选择符合自己排位的民办高校作为“稳”的志愿。在这里强调一下，无论是填报公办学校还是民办学校，除了要看以往的录取排位，还要看他们今年有没有扩招，优先选择招生计划多的学校。

问：想问下老师，本科压线生在院校和专业选择上有何技巧？

答：在院校与专业之间的选择，主要遵循两个原则：

1、学历至上原则，看重本科的学历，千方百计都要保住本科学校录取，这时只能放弃对专业的追求，就要选择填报一些冷门的专业组或专业，并全都服从专业调剂。

2、专业优先原则，对以后所学专业有执着的追求，并且能够做好自己的大学生涯规划以及将来的职业生涯规划。这类型考生宁愿冒着滑档或被退档的风险也不会服从专业调剂，那就要作好只能读专科院校的思想准备。

对于刚压线的考生来说，就看你是更注重哪一个方面了。

问：本科压线生在“冲稳保”是要注意什么？

答：1.冲：心仪院校值得一搏， 有希望，无把握

把你最想去的、有50%或以上概率可能录取的院校放在前面冲，多填几个该院校普通的和冷门的专业组，可能会侥幸录取，因为在这种新的招录模式下，可能会出现某些名校的个别专业组出现爆冷，需要参加补录的现象。“冲”会存在被调剂的可能，所以你还要做好放弃专业追求的准备。

2.稳：录取成功率较高，院校和专业兼顾

多注意目标院校招生计划、专业招生方式等变动因素，同时所选院校专业组以及专业组里面的专业都可以接受，争取院校和专业两全其美。

3.保：风险小，院校和专业占绝对优势

做为保档的最后一道防线，自身的分数对该学校一定要有绝对的分数优势，而且用来保底的最后院校专业组志愿，要以专业优先为主。

问：请问老师，本科压线生是否需要关注专科批次？

答：首先，高职院校的职业教育已经迎来了春天，国家已不断加大对职业教育的投入，逐步打破“唯学历论”的传统社会观念。所以，本科压线生除了要做好上述冲击本科院校的志愿规划，建议也要考虑填报专科批次的高职院校。

所以对于本科压线生来说，冲击不上本科院校，选择报读专科高职院校也是不错的选择，本科压线生在填报专科学校时，无论是选择学校还是选择专业都有着非常高的自由度。其次，在专科学习期间，学生可以通过“专本协同育人计划”三二分段衔接或参加普通专升本的渠道考取本科，还可以通过大学生应征入伍，退役后免试入读普通本科。

问：“那么我该何选择高职院校呢？”

答：我建议优先选择城市位置好、就业强、升学率高的学科建设水平是双一流的公办院校，毕竟本科压线生在专科学校的选择上是有绝对优势的。

当然，有些学校比如深职院、广轻工、番职院的有些专业录取分数线常常高过本科线，所以我们在志愿填报时也要合理搭配，只填好的高职院校像深职院、番职院或广轻工等，也有可能录不上。

记者|罗予岐

本期专家顾问丨广东阳光高考公益专家库成员陈锦辉

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