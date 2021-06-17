南方医科大学2021年在粤招生政策公布！新增三个专业，院校专业组这样划分！

新增中西医临床医学（创新班）、生物技术（创新班）、健康服务与管理专业；并增加临床医学、口腔医学等热门专业的招生计划数。

近日，南方医科大学招生办公布2021年招生计划，今年新增中西医临床医学（创新班）、生物技术（创新班）、健康服务与管理专业；并增加临床医学、口腔医学等热门专业的招生计划数。此次招生计划的公布，也意味着，其院校专业组的划分也随之公布。

2021年南方医科大学招生录取政策

1.在录取规则上，我校按照“分数优先、遵循志愿”的原则，不设置专业志愿级差。

2.凡投档到我校的考生，服从专业调剂且符合录取条件，一律不退档。

3.学校各专业公共外语教学为英语，请非英语语种考生慎重报考。

4.根据国家有关规定，对色盲色弱的考生有严格的专业限制，请考生在填报志愿时严格按照有关规定填报。

5.优化招生专业结构——新增中西医临床医学（创新班）、生物技术（创新班）、健康服务与管理专业；并增加临床医学、口腔医学等热门专业的招生计划数。

6.临床医学（本硕博）八年制专业在广东省单列一组招生。

7.学校对往届生和应届生一视同仁，且无招生比例限制。

8.设立拔尖人才特色创新班：学校实施临床医学（卓越创新班）“5+3”本硕一体化培养改革、设立生物医学工程本硕连读班、基础医学（院士创新班）、中医学（名老中医传承班）、中西医临床医学（守正创新班）、中药学（葛洪班）、护理学（卓越班）等拔尖人才培养特色创新实验班。

9.入校的本科学生，在校期间共有两次专业调整的机会：分别在大一、大二的第二学期。经过遴选，允许符合条件的学生进行专业调整。

10.我校鼓励学有余力的学生攻读相关专业的辅修专业或攻读双学位。目前已开设法学、公共事业管理、应用心理学、英语等专业双学位及辅修专业。达到辅修专业培养要求的，发给辅修专业证书；达到辅修专业学位授予标准的，授予辅修学位。

11.在各省份执行各省招生办公布的招生项目及分值，加分分值适用于除临床医学八年制（本硕博连读）之外的专业分档。

12.学校每年拿出专项基金，设立了优秀学生奖学金、单科课程成绩优胜奖、国家奖学金、社会专项奖学金、国家助学贷款、勤工助学、减免学费、困难补助等奖学助学机制，学校承诺不让学生因家庭经济困难而失去就学机会，支持每一个家庭经济有困难的学生能够安心学习，顺利完成学业。

招生专业计划情况

南方医科大学2021年广东省普通高考总招生计划

（具体以广东省教育考试院官方公布为准）

南方医科大学2021年广东省普通高考农村专项招生计划

（具体以广东省教育考试院官方公布为准）

2018-2020年广东省各专业录取分数线