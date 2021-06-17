2021年全国联招考试成绩查询、志愿填报及录取安排的公告

6月18日10：00起，考生可通过以下2种方式查询考试成绩。

2021年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）入学考试成绩将于6月18日公布。现将考试成绩查询、网上填报志愿及录取安排通知如下。

一、考试成绩查询

6月18日10：00起，考生可通过以下2种方式查询考试成绩：

（一）官微查询

考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

（二）网上报名系统查询

考生可登录全国联招管理系统考生端（以下简称系统）查询本人考试成绩，网址为：http://www.eeagd.edu.cn/lzks/。

二、考试成绩复查

考生如对本人某科考试成绩有疑问，可按复查科目填写《2021年全国联招入学考试成绩复查申请表》（见附件），于6月21日中午12:00前，将申请表和准考证一并传真至联招办，传真号码：020-38627826。复查内容为成绩统计是否有误、是否漏评及答卷扫描是否有误等,不涉及评分标准的掌握宽严问题。成绩复查发现分数有误的考生，联招办将对其分数进行更正并通知考生本人，分数无误的则不再另行通知。

三、网上填报志愿安排

（一）招生院校及专业信息查询

6月18日起，考生可在系统登录页面左边的“招生院校及专业查询”栏目查看今年全国联招所有招生院校的招生信息。考生可选择院校所在地、批次、计划类别、招生科类，筛选相关院校的招生信息，从而快速、有针对性地了解到自己感兴趣的院校的招生信息。

（二）填报志愿时间：6月27日9:00-6月30日17:00。

（三）填报志愿注意事项

今年继续实行网上填报志愿。考生应在上述时间登录系统，填写并确认本人志愿信息，逾期不得再填写或确认。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效，网上填报志愿信息一经确认，不得再进行修改。考生填报志愿前应仔细阅读系统首页的填报志愿须知及流程。

四、录取安排

（一）时间

录取工作将于7月2日开始，7月7-8日安排未完成招生计划的本科院校征集志愿，7月11日完成所有录取。

（二）注意事项

考生可登录系统查询本人录取结果。本科批次未被录取的线上考生请留意官网征集志愿公告。