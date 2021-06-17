广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

2021年全国联招考试成绩查询、志愿填报及录取安排的公告

2021-06-17 09:32 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　2021年普通高等学校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）入学考试成绩将于6月18日公布。现将考试成绩查询、网上填报志愿及录取安排通知如下。

　　一、考试成绩查询

　　6月18日10：00起，考生可通过以下2种方式查询考试成绩：

　　（一）官微查询

　　考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

　　（二）网上报名系统查询

　　考生可登录全国联招管理系统考生端（以下简称系统）查询本人考试成绩，网址为：http://www.eeagd.edu.cn/lzks/。

　　二、考试成绩复查

　　考生如对本人某科考试成绩有疑问，可按复查科目填写《2021年全国联招入学考试成绩复查申请表》（见附件），于6月21日中午12:00前，将申请表和准考证一并传真至联招办，传真号码：020-38627826。复查内容为成绩统计是否有误、是否漏评及答卷扫描是否有误等,不涉及评分标准的掌握宽严问题。成绩复查发现分数有误的考生，联招办将对其分数进行更正并通知考生本人，分数无误的则不再另行通知。

　　三、网上填报志愿安排

　　（一）招生院校及专业信息查询

　　6月18日起，考生可在系统登录页面左边的“招生院校及专业查询”栏目查看今年全国联招所有招生院校的招生信息。考生可选择院校所在地、批次、计划类别、招生科类，筛选相关院校的招生信息，从而快速、有针对性地了解到自己感兴趣的院校的招生信息。

　　（二）填报志愿时间：6月27日9:00-6月30日17:00。

　　（三）填报志愿注意事项

　　今年继续实行网上填报志愿。考生应在上述时间登录系统，填写并确认本人志愿信息，逾期不得再填写或确认。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效，网上填报志愿信息一经确认，不得再进行修改。考生填报志愿前应仔细阅读系统首页的填报志愿须知及流程。

　　四、录取安排

　　（一）时间

　　录取工作将于7月2日开始，7月7-8日安排未完成招生计划的本科院校征集志愿，7月11日完成所有录取。

　　（二）注意事项

　　考生可登录系统查询本人录取结果。本科批次未被录取的线上考生请留意官网征集志愿公告。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第12期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235