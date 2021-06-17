错过了艺术校考没问题，暨大艺术学院一样招你

很多考生都以为，报考高水平艺术院校一定要参加学校的艺术类招生考试（校考），其实不完全对，已经有越来越多的艺术类考生只参加了艺术类统考即可，无需参加校考，甚至还有艺术类院校只参加文化课统考即可，连艺术类统考都不需要。

很多考生都以为，报考高水平艺术院校一定要参加学校的艺术类招生考试（校考），其实不完全对，已经有越来越多的艺术类考生只参加了艺术类统考即可，无需参加校考，甚至还有艺术类院校只参加文化课统考即可，连艺术类统考都不需要。暨南大学艺术学院/珠江电影学院今年的招生，只参加艺术类统考即可，没校考成绩一样可以报考。

暨大是中国第一所由政府于1906年创办的华侨学府，是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校。暨大的艺术教育史发端于1909年， 1928年著名画家陶冷月创办中国艺术系，成立中国画研究会，黄宾虹、谢公展、潘天寿等大师来校执教，校园中艺术氛围盛况空前。2005年1月成立暨南大学艺术学院，2019年12月成立暨南大学珠江电影学院，成为华南地区第一家专业电影学院。

暨大艺术学院/珠江电影学院下设美术系、影视系、新媒体艺术系、音乐系、大学生艺术素质教学部5个教学单位。开设美术学、戏剧影视导演、戏剧影视文学、动画、书法学、录音艺术等本科专业。2019年被授予教育部主管的（全国）教育书画协会高等书法教育分会首批理事单位，2021年戏剧影视导演专业入选国家级一流本科专业建设点。

例如暨大的动画专业在广东、山东、辽宁、浙江等地招生，只需参加这些省的美术类统考即可。书法专业在广东、湖南、河南、广西、山西、贵州等招生，只需参加这些省书法类统考即可。戏剧影视文学在广东、安徽、河南、湖南、四川、陕西、山东、浙江等地招生，参加所在省编导类考试即可。戏剧影视导演在广东、山东、浙江、云南、河南、湖南、云南、四川、陕西等地招生，只需参加这些省对应的编导类考试即可。录音艺术在广东、山西、浙江、云南、河南、湖南、四川、陕西等地招生，只需参加所在省音乐类或者录音艺术类考试即可。

暨大艺术学院的录取规则也非常简单，在符合文化课分数线要求的情况下，如戏剧影视文学专业的考生按高考文化课成绩折算分从高到低择优录取。戏剧影视导演专业按专业省统考成绩从高到低择优录取。动画专业按专业省统考成绩从高到低择优录取。书法学专业按考生高考文化课成绩折算分从高到低择优录取。录音艺术专业按高考文化课成绩折算分从高到低择优录取。