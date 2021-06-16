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“慢就业”能否 舒缓就业焦虑

2021-06-16 09:45 来源：南方日报 戴先任
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　　“求考研队友，求靠谱租房。”研究生考试复试后，“再战大军”纷纷在微博上发帖，“先空档一年准备再战，家里面也支持，经济上不用操心”。

　　升学、就业、创业，在同龄人抓住毕业季最后的时光规划着走出校园后的人生阶段时，或许无奈，或许放松，另一些人选择了“慢一慢”“缓一缓”，暂时在“毕业去向”上留个白、腾个空，在梦想没有达成时选择暂时休息。“慢就业”这个词，也开始进入人们视野。

　　“慢就业”并非不就业，选择“慢就业”的毕业生不完全是找不到工作的“毕剩客”。他们有的人很有主见，不是随大流盲目、草率地找工作，而是遵从自己内心的想法，不被毕业生群体的焦虑情绪所左右，毕业后可能去支教、游学、环游世界……

　　但也要看到，能够达到“慢就业”境界的学生，往往家境条件较为优越，这样的做法并不能为大多数毕业生所效仿与复制。对于很多大学毕业生而言，没有条件去“慢就业”，现实处境驱使自己必须“快就业”。摆在大多数毕业生面前的现实困境是，现代社会竞争激烈，你慢下来，就有可能被淘汰。

　　如同“慢生活”一样，“慢就业”更多的是一种理性就业观念，为群体焦虑的毕业生提供了另一种思路，从容而理性地应对人生的重要抉择。但“慢就业”不能变成毕业生逃避社会、逃避就业的借口，比如由此衍生的“赖校族”“啃老族”现象，就不是真正的“慢就业”，而是不就业，是逃避现实、无所作为。因此，毕业生要摆正心态，理性就业，不能失去斗志变得庸碌无为。

编辑： 罗予岐

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