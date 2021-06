我演你来猜！究竟是什么专业如此有趣？超燃活动等你来挑战

每所学校每个专业都有自己的优势特色,但如何选择适合自己又感兴趣的专业尤为重要。

你画我来猜、听歌识曲,说起这些游戏,大家想必都很熟悉啦。这次,我们来点不一样又很有好玩的活动吧——“趣”猜专业。

本次活动邀请到7所英国热门院校进行专业视频的展示,主要是由相关专业的师生通过短视频表演,描述该专业学习过程中、研究领域里或者未来从业的趣味特点,整个过程不说出专业的名称,完全靠你来猜。

希望通过猜专业的挑战,充分展现这些热门院校和专业最具特色的一面,为各位报考的学生提供最真实的参考。

活动主题:“趣”猜专业,等你挑战

活动时间:6月14日—7月2日

参与院校:University of Aberdeen 阿伯丁大学、Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学、Falmouth University法尔茅斯大学、University of Hull赫尔大学、Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学、University of Warwick华威大学

第一步:

第二步:

活动方将每周在“趣”猜专业微博主题页面及本文播放两所院校的专业视频欢迎大家评论竞猜,;

第三步:

请大家密切关注活动的微博主题页面并收藏本文,视频中究竟是什么专业,我们将于隔周进行公布。

第一周(6.14—6.20)

展示院校

University of Aberdeen 阿伯丁大学

Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学

我们期待您的参与哦!