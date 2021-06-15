2021年广州新华学院51个本科专业招生

学校现有51个专业招生，涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学9个学科。

广州新华学院（原中山大学新华学院，院校代码：13902）是一所多科性全日制普通高等院校。学校现有51个专业招生，涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学9个学科。

广州新华学院以“开天窗、接地气”的专业人才培养方案来保障人才培养质量，助力毕业生高质量就业。近年来，学校多次获评“综合实力高校”“影响力就业典范院校”等荣誉称号。毕业生以扎实的理论基础、良好的专业素养、较强的操作能力和创新精神，受到用人单位的广泛好评。

在第二个办学十年的关键节点上，广州新华学院校长、国家“万人计划”教学名师王庭槐教授在2016年春季工作会议上提出“学术强校、质量立校、特色兴校、开放办校”的办学方略，作出“做好顶层设计，优化学科专业布局”和“持续‘开天窗、接地气’，深化人才培养模式改革”的部署。在这一新的“十六字”发展方略的引领下，学校近年来抢抓转型发展的新机遇，面向区域、面向行业、面向产业办学，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，不断探索完善学科建设，调整优化专业结构，整合优质教学资源，着力培育出了一批“人无我有、人有我特”的一流、重点和特色专业。发展至今，学校基本呈现出学科专业布局合理、优势突出、特色鲜明的良好发展态势，为培育“德才兼备、知行合一”的高素质应用型、技术技能型人才奠定了坚实的基础。

扎根大湾区，依托优势学科资源

打造“人无我有、人有我特”专业

“十四五”规划明确提出，要全面推进健康中国建设。社会对高层次、应用型、技术技能型的医药、护理、健康人才的渴求更胜以往。建校以来，学校依托原母体学校中山大学的学科优势和雄厚资源平台，开设并发展了一批区域急需的特色、稀缺专业，培养出一批服务区域发展的高素质应用型、技术技能型人才。

目前，广州新华学院是广东省内唯一一所开设生物医学工程、听力与言语康复学、医学影像技术、眼视光学专业的民办高校，也是国内首个康复学科本科教育阶段开设呼吸治疗专业方向、全国第二家成立听力与言语科学系的高校。

其中，康复治疗学专业特设高压氧医学专业课程、呼吸治疗学专业课程，形成了疫情防控常态化背景下，独具特色的广州新华“品牌专业”；听力与言语康复学专业在2016年获批省级特色专业，并建成了华南地区首家听力与言语科学系实验室。

2020年初，为抗击新冠肺炎疫情，广州新华学院26名护理学院校友一线援鄂；今年2月，教育部发布《关于公布2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》，学校护理学专业获批省级一流本科专业建设点，让广州新华护理学专业再度“出圈”。“招聘护士哪家强，新华护理柯木塱。”广州新华护理毕业生“能用、好用、耐用”，已经成为珠三角地区各大医院的“共识”。

主动对接区域发展新需求

增设一批新专业培养紧缺人才

近年来，学校紧跟国家产业发展战略和区域经济社会发展形势，不断调整学科布局，依托学科专业优势培育新专业。今年，学校开设了互联网金融、智能制造工程、风景园林和书法学4个新专业。

互联网金融专业适应现代互联网金融快速发展的需要，培养掌握金融学基本理论及互联网金融基本原理与技术，具备经济、金融、财务、管理、法律等方面知识，熟悉互联网金融行业、风险管理与控制、产品设计与创新，并且可以将其应用于解决现实问题的高素质应用型、复合型现代互联网金融人才。学生毕业后可以在行业内从事风险控制、产品分析与设计、产品运营管理等相关工作，或在政府监管部门从事互联网金融业务管理等相关工作。

智能制造工程专业致力于培养熟悉数学、自然科学基础理论和机械、信息等专业知识，在工程实践中具备发现、分析、解决智能制造领域复杂工程问题能力，并具有国际化视野的人才。毕业生能够从事智能制造相关产品及系统的设计开发、研究制造、经营管理等工作。今年6月，学校成立智能工程系，隶属于信息科学学院，为专业的建设和人才培养更好地提供支持。

风景园林专业结合行业领域未来发展趋势和人才需求，致力于培养掌握交叉学科知识和跨学科前沿理论的工程应用型、创新型、复合型人才。目前，开设地理学背景下的风景园林专业的高校较少，广州新华学院依托较早设立的自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划两个专业，为风景园林专业的建设与人才培养提供了较好的保障。

书法学专业立足于粤港澳大湾区对传统艺术行业需求，结合岭南地区传统艺术特色，将端砚设计与书刻、陶瓷书画纹样绘制与书刻、木雕、漆器书刻等特色课程融入专业建设，致力于培养掌握书法、篆刻基本理论与技能，具备较强书法、篆刻鉴赏与创作能力，能运用书法、篆刻技法进行艺术创作，能够适应各级各类企业、事业、文化部门、工艺美术公司等需要的书法、篆刻艺术、书刻设计艺术人才和从事书法、篆刻教育的艺术工作者。

今年5月，经广东省人力资源和社会保障厅批准，广州新华学院获批设立“广东省博士工作站”；经广东省学位委员会批准，学校获批成为“硕士学位授予立项建设单位”。未来，学校将进一步明确研究方向，凝练学科特色，加大建设投入，继续提升人才培养质量。