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广州今年中考延期至7月举行

2021-06-15 09:46 来源：南方日报 郑慧梓 黄舒旻
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　　6月14日下午，广州举行广州市疫情防控新闻发布会（2021年总第82场）。会上透露，广州决定将原定于6月20日至22日举行的2021年中考延期到7月举行，延期后的具体考试时间将根据疫情形势综合研判，尽早确定并提前通知。

　　今年广州中考涉及的学校数、考点数、考生数、考务人员数都远超刚过去的高考。数据显示，今年广州有491所初中学校的学生报名参加中考，共有中考考生90544人，其中社会考生1898人；各类考务人员约1.25万人；计划编排考点156个。

　　在超过9万名中考考生中，走读生居多，占比约63%，且涉及初中学校多，但由于校舍等硬件的限制，大部分初中学校没有住校集中管理的条件，难以达到考生、考务人员在校封闭管理和集体用餐的要求。与此同时，156个考点需对应491所初中学校，相当于平均每个考点将安排3—4所初中学校的学生参加考试，不同学校之间的学生难免集聚和交叉。

　　“作出延期举行中考的决定，主要是出于全力确保广大考生和家长身体健康安全，以及全力确保广大考生高中录取工作两个方面的考虑。”广州市教育局副局长谷忠鹏表示，“当前形势下举行中考可能会增加疫情扩散和交叉感染的风险。适当推迟中考时间有利于降低因考试导致的疫情传播风险，有利于全市疫情防控的大局。”

　　针对广大考生家长、学校老师关心的考试时间延期对中考录取和下学期开学时间的影响，谷忠鹏也作出了解答：“虽然中考延期至7月举行，但我们将根据疫情形势综合研判，在符合疫情防控要求的前提下，尽快确定考试时间，并提前通知各位考生和家长。请广大中考考生和家长放心，广州的中考组织将不会影响今年高中阶段学校的招生录取工作，也不会影响下学期的正常开学。”

　　此外，广州2021年中考不纳入全省统考，由广州自主命题、单独考试、自主组织，因此此次调整考试时间不会影响其他地市的中考组织。

　　谷忠鹏提醒，广大考生应继续使用“穗康”微信小程序的健康自查上报功能进行健康监测登记，以便考生随时掌握自身的健康状况，并确保考前14天起每日打卡。此外，在临考前和考试期间，考生应保持规律的作息时间，保障充足睡眠，注意饮食均衡，调节紧张情绪，保持乐观心境，积极复习备考，以饱满的精神状态迎接中考的到来。

编辑： 罗予岐

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