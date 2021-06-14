教育部声明中小学生艺术素质测评与社会机构无关

教育部10日发布声明称，近日，所谓“美育研学管理技术中心”冒用教育部名义，曲解教育部有关文件精神，在部分省市开展所谓“全国中小学生艺术素质测评服务”等相关活动。教育部声明表示，教育部没有认定任何机构运营“中小学艺术素质测评服务平台”，没有认定任何机构开展“全国中小学生艺术素质测评服务”相关活动。中小学生艺术素质测评工作由学校组织实施，与社会机构无关。教育部提醒广大师生和家长，切勿轻信虚假宣传。
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教育部10日发布声明称，近日，所谓“美育研学管理技术中心”冒用教育部名义，曲解教育部有关文件精神，在部分省市开展所谓“全国中小学生艺术素质测评服务”等相关活动。教育部声明表示，教育部没有认定任何机构运营“中小学艺术素质测评服务平台”，没有认定任何机构开展“全国中小学生艺术素质测评服务”相关活动。中小学生艺术素质测评工作由学校组织实施，与社会机构无关。教育部提醒广大师生和家长，切勿轻信虚假宣传。
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