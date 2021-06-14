英国毕业生工作签证 你应该知道这些事

成功申请到该签证的中国留学生毕业后能够选择继续留在英国学习或工作2年（博士毕业生3年）。

颇受关注的英国毕业生工作签证（Graduate Route）将于7月1日正式开放申请，意味着成功申请到该签证的中国留学生毕业后能够选择继续留在英国学习或工作2年（博士毕业生3年）。

同时，英国内政部进一步放松了疫情下毕业生工作签证路径的申请条件。2020年秋季入学的留学生如因疫情无法前往英国，只需在2021年6月21日前抵达英国；而2021年1月或2月入学的学生只需在2021年9月27日前抵达英国，就有资格申请毕业生工作签证类别。

对于想要申请英国工作签证但仍未抵达英国的留学生，如何在6月21日前入境英国？

由英国文化教育协会运营的“英国教育”微信公众号日前发布消息称，自新冠肺炎疫情暴发以来，不少原本应该在英国校园内学习的留学生，如今只能上网课，甚至有一部分学生在上完1年的网课后，至今仍未“踏足”过英国的土地。而这部分学生只要在规定日期前抵达英国，就有资格申请毕业生签证。

具体来说，包括如下几个方面：

1、签证延期。

如果在现有临时签证贴纸有效期内还无法动身前往英国，需要把已经拿到的临时签证延期，在确认好前往英国的计划后线上申请，尽快预约到签证申请中心办理延期。

持有90天临时签证贴纸换领新的90天有效期签证贴纸需支付154英镑费用，持有30天临时签证贴纸则可以免费换领新的90天有效期签证贴纸。

2、即使已经注射疫苗，仍需持有3天内的核酸检查证明。

核酸检测报告必须使用英语、法语或西班牙语，不接受翻译件，必须提供原始语言为英语的测试结果证书。建议使用中国政务平台的核酸检测机构搜索引擎来查询所在省份的核酸检查机构，致电并核实病毒载量、检测灵敏度和特异性3个指标是否符合要求。

所有抵英旅行者出发前48小时内必须填写一份在线表格，告知英国政府你的健康状况和可以联系到的个人信息，并且截屏或打印后随身携带入境英国。

3、隔离期间政策。

对于大部分旅客，即便核酸检测结果呈阴性，入境后也必须自我隔离10天。

其中，抵英后自我隔离期间的两次新冠测试需要在出发前就预约好；在预先安排好的居住地或者指定隔离酒店进行10天隔离，分别在隔离期第2天和第8天进行新冠病毒检测；希望缩短自我隔离期的旅客，可以选择自费在政府规定的机构进行检测，符合要求即可将隔离期缩短至5天。