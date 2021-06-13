广州城市理工学院迅速启动全校师生员工核酸检测工作，13小时检测近2万人，以实际行动诠释了“城理速度”。

为进一步做好疫情防控工作，保障广大师生员工的健康安全，按照广州花都区防疫工作统一部署要求，6月5日晚，广州城市理工学院迅速启动全校师生员工核酸检测工作，13小时检测近2万人，以实际行动诠释了“城理速度”。

师生员工安全是第一要义。接到花都区开展全区全员核酸检测工作的通告后，广州城市理工学院抗击新型冠状病毒肺炎疫情应急处置领导小组第一时间进行了紧急部署和安排，确定在行政楼一楼和学生活动中心设置核酸采样点。当前正处于学校开展党史学习教育走深走实阶段，各相关部门以切实为师生办实事的责任感，科学分工，迅速行动。校内核酸检测点不到2小时就完成全部搭建；教工党员和学生党员踊跃报名，即刻到位；检测点各环节工作人员迅速就位，全力以赴。

疫情就是命令，防控就是责任。全校师生员工佩戴好口罩，有序耐心地排队，积极主动高度配合。“请提前准备好葵花码！”“10个人排好，请跟我走这边！”“您好，请出示采样码。”检测点现场，学生党员志愿者有序引导，缺人及时补上，为每一个进场的人员进行测温和手部酒精消毒，整个队伍有序流动。检测点的秩序井然，离不开各个岗位人员的辛勤坚守和用心守护。

“虽然排队的时间长，但是秩序维持得好，引导也很明确，医护人员和我们现场的工作人员都不容易。我们都很理解，支持并积极配合他们的工作。”现场，一位排队等待检测的学生说道。

“3点47分被敲门叫醒，4点开始排队，4点47分测完。看到医护人员和志愿者们疲惫的眼睛，真的蛮心疼的。从昨天下午六点多到现在真的不容易，辛苦了！”一位刚做完核酸检测的学生在微博这样写道。

学校全员核酸检测工作启动后，教工党员、学生党员“白加黑”坚守一线，冲锋在前。此次核酸检测时间紧、人数多、任务重，全体医护人员坚守岗位，一夜奋战，厚重的防护服下，汗水浸透了衣服，但他们不言苦累；学生党员和教师党员担起使命，穿梭在人潮中，进行人员引导、扫码登记信息、解答疑问等，后勤服务人员以无言的支持默默守护着整个现场工作的运转。

广州城市理工学院高效有序开展全员核酸检测

“为学生党员、入党积极分子志愿者点赞。为看到需要自己主动站出来的退伍军人志愿者点赞！从五点多服务到十一点多，九点快餐来了，却坚持结束了再吃。有的全程没有喝一口水，吃一口东西，测温、消毒、贴标签、调度……却没有说一句累。”汽车与交通工程学院辅导员在微信朋友圈写道。现场，一个个奋战的身影，一句句贴心的指引，一声声诚挚的“谢谢您，辛苦了”，展现了一幕幕暖心的画面，凝聚了校园满满的正能量。