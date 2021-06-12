压线也别慌，专家来支招！如何冲稳保，这里有技巧！

压线生怎么报志愿更妥当？在每年的高考志愿填报期间这也是很多家长关注的焦点。

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压线生怎么报志愿更妥当？在每年的高考志愿填报期间这也是很多家长关注的焦点。

在之前的推文里，我们了解到不同批次压线考生在志愿填报时可能会遇到的问题，点击下方链接查看详情↓↓↓

分数比上不足比下有余，高考志愿填报时还有救吗？

那么该如何应对这些风险呢？我们采访了暨南大学研究员，暨南大学艺术学院党总支书记（原暨大招办主任）黄跃雄老师，为考生、家长详解各批次压线生的志愿填报技巧，快往下看吧。

原高优线上且贴线考生以“守”为目标

对在原高优线上且贴线考生来说，由于今年取消高优线，他们在志愿填报时还是有一定的风险，这类考生建议以守住重本为目标，采用相对保守一点的思路。

在院校专业组的排列中，设5个左右冲的志愿组，稳和保的志愿组分别在20个左右。

在院校选择上，省内的话选择广州、深圳之外的重本院校，省外则可以多考虑下西部、东北地区的重本院校。

此外，还可以在报考指南上找一找去年补录专业较多的重本院校。这里需要注意的是，如果只有1—2个补录名额，这类一般是不服从调剂造成的缺额，参考价值不大；如果补录计划有几十个，这种就是生源相对不足，可以重点关注。

当然以上方法更适合在乎院校的考生，如果你是更看重专业的，那就不一定按这个来了。

原高优线下且贴线考生，大胆“冲”

对在原高优线下且贴线的考生，按照往年的情况他们是不大可能读重本了。但今年的话，这类考生没有高优线这样一个天花板的限制，他们冲重本的机会比任何时候都要大，可以采用相对激进一点的思路，在志愿填报时冲的成分多一些。

在院校专业组的排列中，冲的志愿组可以在20个左右，稳和保的志愿组分别在10个左右。

在院校选择上，虽然说大胆冲，但毕竟分数是原高优线下且贴线，那热门院校报1—2个足矣，剩下要冲的院校，可参考上面原高优线上且贴线的院校选择技巧。

此外，稳和保的院校也非常重要，这些可在原来二本的院校中寻找。

本科压线考生要慎之又慎

对于刚上本科线的考生，如果填报志愿不合理可能会滑档，掉进专科批次。这时候填报思路就要保守些，以稳住本科院校为关键。

在院校专业组的排列中，设5个左右冲的志愿组， 稳和保的志愿组分别在20个左右。

在院校选择上，冲的志愿组可以尝试公办二本院校的冷门专业志愿组。稳和保的志愿组可以先看广州、深圳的民办院校，再考虑其他区域，包括省外的民办院校。

最后，不管你是哪个批次的压线考生，切记要选择服从调剂。由于今年调剂在组内进行，不在大学所有专业内进行，如果不服从调剂，很有可能补录或者掉入专科。

出品|南方青春高考季

记者|唐巧燕

本期专家顾问丨广东阳光高考公益专家库成员 黄跃雄