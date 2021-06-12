广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

压线也别慌，专家来支招！如何冲稳保，这里有技巧！

2021-06-12 16:38 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　阅读关键词：【新高考】【填报技巧】【选学校】

　　压线生怎么报志愿更妥当？在每年的高考志愿填报期间这也是很多家长关注的焦点。

　　在之前的推文里，我们了解到不同批次压线考生在志愿填报时可能会遇到的问题，点击下方链接查看详情↓↓↓

　　分数比上不足比下有余，高考志愿填报时还有救吗？

　　那么该如何应对这些风险呢？我们采访了暨南大学研究员，暨南大学艺术学院党总支书记（原暨大招办主任）黄跃雄老师，为考生、家长详解各批次压线生的志愿填报技巧，快往下看吧。

　　原高优线上且贴线考生以“守”为目标

　　对在原高优线上且贴线考生来说，由于今年取消高优线，他们在志愿填报时还是有一定的风险，这类考生建议以守住重本为目标，采用相对保守一点的思路。

　　在院校专业组的排列中，设5个左右冲的志愿组，稳和保的志愿组分别在20个左右。

　　在院校选择上，省内的话选择广州、深圳之外的重本院校，省外则可以多考虑下西部、东北地区的重本院校。

　　此外，还可以在报考指南上找一找去年补录专业较多的重本院校。这里需要注意的是，如果只有1—2个补录名额，这类一般是不服从调剂造成的缺额，参考价值不大；如果补录计划有几十个，这种就是生源相对不足，可以重点关注。

　　当然以上方法更适合在乎院校的考生，如果你是更看重专业的，那就不一定按这个来了。

　　原高优线下且贴线考生，大胆“冲”

　　对在原高优线下且贴线的考生，按照往年的情况他们是不大可能读重本了。但今年的话，这类考生没有高优线这样一个天花板的限制，他们冲重本的机会比任何时候都要大，可以采用相对激进一点的思路，在志愿填报时冲的成分多一些。

　　在院校专业组的排列中，冲的志愿组可以在20个左右，稳和保的志愿组分别在10个左右。

　　在院校选择上，虽然说大胆冲，但毕竟分数是原高优线下且贴线，那热门院校报1—2个足矣，剩下要冲的院校，可参考上面原高优线上且贴线的院校选择技巧。

　　此外，稳和保的院校也非常重要，这些可在原来二本的院校中寻找。

　　本科压线考生要慎之又慎

　　对于刚上本科线的考生，如果填报志愿不合理可能会滑档，掉进专科批次。这时候填报思路就要保守些，以稳住本科院校为关键。

　　在院校专业组的排列中，设5个左右冲的志愿组， 稳和保的志愿组分别在20个左右。

　　在院校选择上，冲的志愿组可以尝试公办二本院校的冷门专业志愿组。稳和保的志愿组可以先看广州、深圳的民办院校，再考虑其他区域，包括省外的民办院校。

　　最后，不管你是哪个批次的压线考生，切记要选择服从调剂。由于今年调剂在组内进行，不在大学所有专业内进行，如果不服从调剂，很有可能补录或者掉入专科。

　　出品|南方青春高考季

　　记者|唐巧燕

　　本期专家顾问丨广东阳光高考公益专家库成员 黄跃雄

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年第11期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235