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省考办关于高等教育自学考试部分停考专业毕业办理时间的公告

2021-06-12 08:40 来源：南方网
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根据《关于广东省高等教育自学考试专业调整有关事项的通知》（粤考委〔2018〕1号）的相关规定，数控技术应用（专业代码：A080744）等8个自学考试停考专业（含新专业名称）的毕业手续办理至2021年6月截止，具体如下:

上述专业的有关考生须在2021年6月15-20日登录广东省自学考试管理系统（https://www.eeagd.edu.cn/selfec/）提交毕业申请，并在当地市考办规定时间内提交相关毕业材料，逾期不再受理。

（来源：广东省教育考试院）

编辑： 黄绮铌

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