端午假期学校如何加强疫情防控工作？发布会上划重点！

6月11日，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，介绍我省端午节假期疫情防控相关工作安排。省教育厅二级巡视员邱克楠出席本次发布会并回答记者提问。

6月11日，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，介绍我省端午节假期疫情防控相关工作安排。省教育厅二级巡视员邱克楠出席本次发布会并回答记者提问。

热点问答

记者：端午假期即将到来，假期期间学校会如何加强疫情防控工作？

邱克楠：感谢这位记者的提问！

6月7日-9日，我省2021年普通高考平稳顺利进行，全省没有出现一起因疫情干扰考试的情况，没有一名考生因疫情退出考试，各地考风考纪良好，秩序井然，舆情平稳，圆满实现“平安高考”“健康高考”“暖心高考”目标。明天进入端午节假期，全省教育系统将保持高考疫情防控的好做法、好作风，按照属地党委政府的统一部署，贯彻“分类施策、精准防控”的原则，毫不松懈的做好师生和家长的教育引导，毫不松懈的把校园疫情防控和师生安全防护工作落实、落细、落具体，确保师生身体健康和生命安全。近日，省教育厅专门下发《关于做好端午节期间校园疫情防控工作的通知》，强调重点做好五个方面的工作。

一是做好教育引导。各地各学校教育引导师生和家长严格遵守当地人员管理政策措施，假期减少不必要的流动，不聚集，非必要不出省、不出境，不前往封闭、封控管理区域（含中、高风险地区），大力倡导师生和家长留在原地过节，减少路途风险。加强对师生和家长防溺水、防交通事故、防食物中毒、防自然灾害等方面的安全提醒。鼓励师生和家长在确保安全的前提下，坚持每天户外活动一小时，提升体质健康水平。提醒师生和家长做好个人健康防护和监测，发现可疑症状，要及早就诊。

二是管好重点人员。各级各类学校落实留校师生的晨午检、因病缺课登记和报告制度，落实返校师生的涉疫和与传染病相关重要情况报告制度。密切关注各地疫情进展，主动排查有可疑症状，健康码异常，有封闭、封控管理区域（含中、高风险地区）旅居史以及确诊病例密接、次密接史，处于传染病急性期等五类重点人员，按要求分类落实健康管理。

三是管好重点场所。各地各学校把好校门关，人员进校落实亮码、测温、登记“三件套”。师生员工持证进出校园；学校后勤和校园社会服务机构人员，须经严格的身份登记、核验、测体温后方可进入；校外无关人员不准进入校园。按规定加强对宿舍、教室、食堂、校车等重点场所的通风、清洁和消毒，加强对饮用水和食品安全的监管。

四是落实后勤保障。我们提倡师生就地过节，要求各地各学校精心安排留校学生学习生活的后勤保障，贴心、细心、暖心的提供有人情味、个性化的服务保障，让留校师生度过一个特殊而温馨的端午节。

五是做好应急处置。各地各学校强化假期的值班值守、信息报送，完善校园防控应急响应机制，一旦发生突发事件、发现师生新冠肺炎疫情相关情况，及时核实、迅速上报、果断处置。

在这场抗疫“攻坚战”中，我们教育系统每名师生都是自身健康第一责任人，每名师生都是抗疫战士。我们号召全省师生员工和家长朋友们，大家齐心协力，共同为战胜疫情贡献自己的力量！

来源 | 广东省教育厅