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透过现象看本质，权威志愿填报专家带你解读深圳大学2021招生计划

2021-06-11 15:14 来源：南方网
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　　近日，深圳大学招生办公室重磅发布了《2021年深圳大学招生计划和政策解读》，后台有许多一直关注深大的家长希望我们可以做一个详细的解读。仔细研读了深大发布的招生计划和最新政策后，不得不感慨，这所站在粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区”建设“C位”的大学，未来的分数注定会持续上涨，不可估量！

　　一、招生计划扩大

　　今年，深圳大学全国总计划增加200人，覆盖全国所有省份。

　　专家解读：家长们可能并不是很关注到这个信息，然而，一个重要的知识点是，高校的招生计划和录取的分数是紧密挂钩的。每所高校都希望招生计划越少越好，因为这样，高校录取的分数才能提升。这也是省外高校在广东省招生的分数普遍较高的原因，招生人数少，录取分数自然水涨船高。

　　假设，深圳大学2021年在全国招生6950人，如果突然发生某个不可抗力的变化，计划招生人数调整为695人，会发生什么事情呢？对，深大的录取分数会一路走高，甚至有可能超过清华和北大。举个简单的例子，这个原理和买口罩是一样的，疫情刚刚开始时，口罩作为稀缺物品，高价难求。现在疫情常态化，口罩生产厂商产能过剩，打响价格战，价格自然就下来了。

　　深圳大学作为深圳最大规模，也是深圳唯一一所的综合类高校，有着强烈的“国家”情怀，肩负着为特区培养人才的使命，而这所大学也不辱使命，通过不懈的努力一直在支持深圳的建设和发展，历年招生人数在深圳本地的高校中都是最多的，对于深圳市民和深圳这座城市来说，可谓做出了重大贡献。所以今年深大的扩招，虽然人数不多，但也是难得的机遇，请考生务必把握机会！

　　二、取消提前批

　　往年在提前批次招生的师范类和护理学专业合并至本科批次。

　　专家解读：这是广东省教育考试院2021年对在广东省招生的所有高校提出的统一要求。为什么呢？要想理解这个政策，首先就要理解为什么国家教育部要单列一个批次叫做提前批次？提前批院校大多是特殊类院校或是特殊类专业，比如：军事院校，国防生计划，公安、政法类院校，航海类院校，师范类院校，国际关系学院，中国青年政治学院，外交学院，香港大学，体育类提前批录取院校，艺术类提前批录取院校等。

　　这些提前批院校中，大部分专业都是与毕业后的从业岗位挂钩、专业对口率极高、对考生的自身条件要求比较高的特殊专业。这个批次之所以提前录取，是因为国家要优先保证这些相关院校和专业的生源。

　　然而，近几年，几乎所有的高校都希望尽可能多的把招生专业和计划放到提前批，以此来抢夺优秀生源。为此，省考试院从今年开始，要求各高校在提前批招生的专业除特殊情况外，回归本科批招生。

　　三、院校专业组的划分真的很良心

　　院校专业组主要以学院（部）为单位，增加考生自主选择权。

　　专家解读：2021年广东省新高考，各高校在广东省的招生计划根据要求要划分院校专业组，好，问题来了：

　　1、每个高校都有所谓的热门专业和冷门专业，到底该如何划分？

　　2、如果把热门专业和冷门专业分开划分为不同的专业组，对考生是极大的利好，但是冷门专业的录取分数和人数该如何保障？如果真的招不到人，冷门专业是不是需要考虑关停？

　　3、如果把热门专业和冷门专业放在一个相同的专业组，可以保证冷门专业的录取分数和人数，但是对于考生来讲，就一定会存在调剂到自己完全不了解、不喜欢专业的情况。

　　以上是每所高校在划分专业院校组的时候，都需要考虑的关键问题。深大给广大考生家庭交了一个完美的答卷：以学院为单位分组（以考生利益为重），组内专业高度相关。如物理组238，以“计算机与软件学院”为单位的院校专业组：

　　这意味着什么？意味着喜欢计算机的考生们可以大胆放心的往前冲！意味着这所大学把考生的自主选择和未来发展放在第一位，充分尊重考生的选择，尊重考生的专业意愿！！意味着学生如果选择了深大，完全可以根据自己的兴趣特长来选择学科与专业，这应该是一所高校送给考生最好的礼物了！！

　　四、高于30%的推免率，不点个赞吗？

　　新增卓越班（本研一体化培养）招生，毕业时该班的推免率大于30%。

　　专家解读：2021年，深大在本科批增加卓越班招生，小班教学，实行导师制，动态管理机制，第一年设新生全额奖学金，可提前修读研究生阶段课程，设有直博计划，这些都不是最重要的，最重要的是，毕业时该班的推免率大于30%，远远超过许多985、211院校，手动点赞。

　　五、特色班实验班列入高考招生

　　多个特色实验班列入高考招生，含高等研究院理工创新实验班。

　　专家解读：深圳大学作为特区大学、实验大学和窗口大学，具有强大的与生俱来的改革基因。在今天的中国，高中和高校脱节，高中生并不了解大学的课程和专业；高校和职场脱节，高校并不了解企业的需求；人才培养体系20年不变，教材旧、课程旧、体系旧。

　　在这方面，深大的地理位置决定了它与职场一衣带水的自然联结属性，深圳大学所在的粤海街道有百余家上市公司，数量位居全国名列第二，深大学生的实习非常便捷，就业的公司基本都是大企业，因此，深大的人才培养与企业的需求紧密相连。深圳大学从2017年开始，在校内开设理工创新实验班等二十余个实验班和基地班，进校后二次选拔。今年又把多个特色班列入高考招生，让考生们在进入大学之前就可以加入到创新培养体系中，实属难得。

　　以上五点，是深圳大学2021年招生计划的最大亮点，除此之外，还要多说一句，每年考生在报考深大的时候，都会纠结一个问题：目前深大既不是985、211，也不是双一流，要不要报考？这里要讲一下，985和211这两个标签都是封闭的，也就是说不会再有新增的高校加入到这两个体系中。国家为了鼓励更多高校的发展，于2017年推出了建设世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）的国家战略，“双一流”建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整的评选方式。所以，深大现在不是“双一流”，不代表未来它不会成为“双一流”。选择一所高校，除了选择一座城，还要关注这所高校的未来发展，这和炒股有些类似，通俗点讲，深大现在还处于“性价比”超高的阶段，以目前深大的发展速度和潜力来看，深大被评为“双一流”指日可待，而那个时候，相信分数也会有大幅提升的。

　　深大对自己提出的要求，是到2035年能成为一所在世界前200名的具有国际影响力的创新型大学，成为中国特色社会主义的标杆大学。

　　我相信，这个目标指日可待，祝深大越办越好！

　　本期专家:广东阳光高考公益专家库 深圳大学学生就业指导中心生涯规划师 全球生涯规划师 李玲颖

编辑： 罗予岐

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