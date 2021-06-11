深圳大学今年取消提前批次招生，实行“小类＋专业”招生

广东省内总计划5248人，包括本科批普通类4988人，以及重点高校面向广东贫困农村地区招收农村学生专项计划（简称地方专项计划）260人（较上年增加100人）。

2021年是广东省等8个省份实行“3+1+2”新高考模式的元年，高校招生录取方式也将迎来重大变化。深圳大学2021年夏季普通高考招生章程和招生计划已于近日发布。与往年相比，深圳大学今年的本科招生有哪些新政策、新变化？在培养模式上有哪些值得关注的亮点？

全国扩招200人，广东地方专项计划扩招100人

据悉，2021年深圳大学普通本科招生计划共6950人（较上年增加200人），招生范围首度覆盖全国所有省（自治区、直辖市），首年在新疆、西藏、宁夏投放普通类招生计划。其中，广东省内总计划5248人，包括本科批普通类4988人，以及重点高校面向广东贫困农村地区招收农村学生专项计划（简称地方专项计划）260人（较上年增加100人）；

从各学院（部）招生计划来看，深圳大学高等研究院的理工创新实验班在广东省首次列入高考招生（部分名额仍通过二次选拔招生）。据了解，该实验班相当于“深大版本”的“强基计划”，培养数、理、化、生等基础学科及其交叉领域的拔尖创新人才，往届毕业生约85%继续深造。此外，计算机与软件学院、医学部、机电与控制工程学院、法学院、经济学院、传播学院和师范学院等学院（部）均扩招了20人（含）以上。

广东新高考元年，招生模式改革可更好满足考生需求

今年是广东省新高考元年，广东考生将以“院校专业组”为志愿填报单位，各高校的专业组分组情况成为广大考生及家长关注的焦点。为适应新高考改革，深圳大学今年在招生模式上也进行了较大改革，除了取消往年的提前批招生（师范类和护理学专业合并至本科批招生），还在院校专业组分组、招生专业等方面从考生及家长的需求出发进行了优化设置。

专业组分组人性化，帮助考生“锁定”感兴趣专业

据了解，深圳大学的院校专业组设置主要以学院（部）为单位，同一专业组内的专业（类）高度相关，避免跨学院（部）/学科“组团”所带来的不确定性，给予考生更多的自主选择权，鼓励考生以兴趣为导向选择专业，帮助考生“锁定”感兴趣的领域。部分有外语语种、身体条件（如色盲/色弱者不予录取）、高考单科成绩（如理工创新实验班相关专业要求高考英语单科成绩不低于125分）等特殊限制要求的专业（类）则独立分组，避免考生因不符合特殊要求而被退档的情况。

具体分组情况及相应要求，考生及家长可查阅深圳大学本科招生网（https://zs.szu.edu.cn）或“深圳大学本科招生”微信公众号（szubkzs）发布的招生计划，以省考试院公布的招生专业目录为准。

招生专业设置进一步调整优化，满足考生多元化需求

此外，深圳大学今年在广东省的招生专业设置也有较大调整，包括：实行“小类+专业”招生，按小类录取的学生于大一下学期进行专业分流；新增卓越班招生（本研一体化培养；毕业时该班的推免率大于30%），涵盖汉语言文学、经济学、计算机科学与技术、光电信息科学与工程、土木工程、建筑学、心理学、生物医学工程、临床医学等9大专业，有深造意向的考生可积极报考；多个特色实验班列入高考招生，如理工创新实验班、数理金融实验班、数学与计算机实验班、工商管理全英班、金融学创新班，等等。

转专业机会多，多举措助力学生修读心仪专业

如果高考录取到自己不太心仪的专业，入校之后怎么办？对于这一考生及家长十分关心的问题，深圳大学招生办公室回应道，深圳大学的转专业政策相对宽松，学生未申报毕业前均有申请转专业的机会（艺体类等单独术科录取的学生与其他普通类专业的学生不能跨科类互转；护理学专业录取的学生不得转专业；按定向招生计划录取的学生不得转专业）。而且，全校设有约30个特色实验班，供校内二次选拔，如学生通过选拔进入其他学院/专业开设的特色实验班，也相当于转专业。此外，学校还鼓励学生自主修读辅修专业、辅修学士学位。总之，学生入校后，随着对专业理解的加深，有较多机会可以选择进入自己感兴趣的专业进行学习。

这些培养亮点值得关注

注重学科交叉融合，培养复合型人才

学校明确学科建设从打造“高原”向打造“高峰”转型，主动对接国家重大战略需求和区域经济社会发展需要，推动跨学科、跨专业的交叉融合，协同培养复合型创新型一流人才。如：高等研究院理工创新实验班，培养数、理、化、生等多个基础学科交叉的拔尖创新人才；金融科技专业，是金融学与计算机两大热门学科结合的新兴专业，培养行业急需紧缺的复合型人才。

探索本研贯通培养，培养学术型人才

学校今年在9个专业建设卓越班，以“强基础、育精英”为目标，实行小规模、高水平、研究型的本研一体化培养模式，旨在培养卓越的学术型人才。卓越班将实行导师制、小班教学，在奖学金和国际交流资助方面会有相关政策倾斜，学生可提前修读研究生阶段课程，毕业时该班的推免比例大于30%。为保证培养质量，卓越班将实行准入与退出并行的动态管理机制。

充分发挥区位优势，深化校企协同育人

学校精准匹配行业产业前沿，与腾讯、华为等龙头企业合作开展跨界联合培养本科生和研究生项目。如：与腾讯云合作共建广东省首个人工智能学院，设软件工程（腾班）专业（方向）；与微众银行合作共建广东省首个金融科技学院，设金融科技专业。

具体的招生计划、招生专业（类）、录取批次等须以各省考试院官方公布的招生专业目录为准。考生及家长如需了解详细的招生政策，可关注深圳大学本科招生的官网、官微等平台发布的权威信息，也可拨打深圳大学招生办的热线（0755-26536235）进行咨询。为方便广大考生及家长深入了解学校办学特色及最新招生政策，深圳大学计划于6月26日（周六）举办校园开放日，感兴趣的考生及家长可关注“深圳大学本科招生”微信公众号及时获取最新资讯。